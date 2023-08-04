U12世界盃／4：0擊敗多明尼加 中華複賽暫居第一

中華隊昨晚在U12世界盃少棒賽複賽首戰以4：0擊敗多明尼加隊，加上預賽已是6連勝，複賽戰績3勝0敗暫居第一，先發投手邱亞恩4.1局8K，加上後援投手葉壘成功「拆彈」聯手完封，總教練陳明仁大讚兩位投手表現「淋漓盡致」。

邱亞恩首局就因失誤、暴投，出現1出局、三壘有人危機，靠2K凍結壘包，4局下才被敲出首安，5局下連續3次保送退場，接手的葉壘製造雙殺打，守住最後1.2局。

陳明仁表示，第1局因為緊張難免失誤，但邱亞恩能夠壓制對手，原本希望讓他投到底，但3次保送還是必須換人；邱亞恩則說，連續保送當下感受到疲累，「投不進去。」

邱亞恩最終投4.1局僅被敲1支安打，8次三振但也有4次保送，加上對日本隊3局5K，以13K登上大會三振王，他賽後說，「平常三振就滿多，但投的過程都不會去想。」