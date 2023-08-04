聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／4：0擊敗多明尼加 中華複賽暫居第一

聯合報／ 記者蘇志畬／台南報導
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊以4：0擊敗多明尼加，加上預賽取得6連勝。記者蘇志畬／攝影
U12世界盃少棒賽複賽第一天，中華隊以4：0擊敗多明尼加，加上預賽取得6連勝。記者蘇志畬／攝影

中華隊昨晚在U12世界盃少棒賽複賽首戰以4：0擊敗多明尼加隊，加上預賽已是6連勝，複賽戰績3勝0敗暫居第一，先發投手邱亞恩4.1局8K，加上後援投手葉壘成功「拆彈」聯手完封，總教練陳明仁大讚兩位投手表現「淋漓盡致」。

邱亞恩首局就因失誤、暴投，出現1出局、三壘有人危機，靠2K凍結壘包，4局下才被敲出首安，5局下連續3次保送退場，接手的葉壘製造雙殺打，守住最後1.2局。

陳明仁表示，第1局因為緊張難免失誤，但邱亞恩能夠壓制對手，原本希望讓他投到底，但3次保送還是必須換人；邱亞恩則說，連續保送當下感受到疲累，「投不進去。」

邱亞恩最終投4.1局僅被敲1支安打，8次三振但也有4次保送，加上對日本隊3局5K，以13K登上大會三振王，他賽後說，「平常三振就滿多，但投的過程都不會去想。」

中華隊

延伸閱讀

U12世界盃／真不在意三振王 邱亞恩：我今天幾K？

U12世界盃／看林岳平影片練拆彈 葉壘沒見識過「割喉」

U12世界盃／中華隊「奇」兵6連勝 再贏南韓就進冠軍戰

U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊6連勝

相關新聞

U12世界盃／4：0擊敗多明尼加 中華複賽暫居第一

中華隊昨晚在U12世界盃少棒賽複賽首戰以4：0擊敗多明尼加隊，加上預賽已是6連勝，複賽戰績3勝0敗暫居第一，先發投手邱亞...

U12世界盃／真不在意三振王 邱亞恩：我今天幾K？

U12世界盃少棒賽中華隊在複賽首戰以4：0擊敗多明尼加隊，先發投手邱亞恩4.1局8K的表現無疑是勝利功臣，也以13次三振...

中職／艾里歐初登板優質7局奪勝 獅隊兩個月沒贏過兄弟

中信兄弟隊新洋投艾里歐來台初登板，今天在花蓮球場對決統一獅隊，先發7局無失分，以優質內容奪下中職首勝，兄弟終場4：0獲勝...

U12世界盃／看林岳平影片練拆彈 葉壘沒見識過「割喉」

U12世界盃少棒賽中華隊有個「拆彈王」，投手葉壘今天5局下用雙殺化解滿壘危機，拿下第一次救援成功，先前多次在球隊危機時上...

U12世界盃／中華隊「奇」兵6連勝 再贏南韓就進冠軍戰

「非常滿意。」中華隊總教練陳明仁對兩位投手表現給予大好評，先發投手邱亞恩4.1局8K，加上葉壘1.2局聯手完封多明尼加隊...

U12世界盃／邱亞恩4.1局8K+葉壘拆彈 中華隊6連勝

中華隊在U12世界盃少棒賽複賽首戰延續不敗之身，先發投手邱亞恩4.1局8K好投，幫助自己登上三振王寶座，加上打線趁勢攻下...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦