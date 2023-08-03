U12世界盃／真不在意三振王 邱亞恩：我今天幾K？

U12世界盃少棒賽中華隊在複賽首戰以4：0擊敗多明尼加隊，先發投手邱亞恩4.1局8K的表現無疑是勝利功臣，也以13次三振站上大會三振王，只不過他賽後反問：「我今天幾K？」真心沒注意獎項。

邱亞恩今天首局就面對隊友失誤後的三壘危機，但用連2K化解，最終投完4.1局有8次三振，他表示，今天對上多明尼加隊，知道對手是很強的隊伍，「遇到危機只想著不要失分，不會特別想三振。」

不過加上預賽對日本隊3局投出5次三振，邱亞恩成為三振王，但他賽後聽到後有點意外，還問媒體：「那我今天是幾K？」邱亞恩也坦言自己投球過程中，完全不會注意三振，面對日本隊是以變化球為主，今天改以直球為主、變化球為輔。

5局下邱亞恩因為連投3次保送而退場，他也坦言當下感覺有點疲勞，球投不太進去，「後面就交給葉壘，很相信他。」只不過用球數來到73球，因為要休息3天，本屆賽事確定無緣再登板，邱亞恩也說：「會用打擊繼續去幫助球隊。」