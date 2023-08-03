U12世界盃／看林岳平影片練拆彈 葉壘沒見識過「割喉」

U12世界盃少棒賽中華隊有個「拆彈王」，投手葉壘今天5局下用雙殺化解滿壘危機，拿下第一次救援成功，先前多次在球隊危機時上場踩煞車，擁有強心臟的他偶像正是中職前救援王林岳平，平常就會看他的投球影片「練功」。

中華隊今天在複賽首戰以4：0擊敗多明尼加隊，先發投手邱亞恩前4局的好投在5局下1出局時出現亂流，連投3次保送，葉壘此時登板解圍，讓對手敲出雙殺打，一路投完最後1.2局守住勝利。

葉壘在預賽面對日本、委內瑞拉隊兩支強隊都曾上場後援，對委內瑞拉時也是用雙殺解圍，葉壘表示，自己就是投給對手打，「讓對方打成滾地球。」今天知道多明尼加隊打者腳程快，「不能對他們投出保送。」

葉壘在母校台中市忠孝國小擔任先發，來到中華隊轉當終結者，他認為當終結者的壓力比較大，但也喜歡這樣的壓力，而當先發投手則是體力負擔比較大。

葉壘原本就很喜歡球員時期的「餅總」林岳平，過去看過林岳平投球，這次到中華隊集訓知道自己的任務後，再次找出林岳平的投球影片參考，不過經典的「割喉」場面，葉壘則是搖搖頭說：「沒看過。」