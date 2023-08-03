U12世界盃／美國隊大谷條款沒啟動 意外造就投手開轟

帶著1勝1敗進入U12世界盃少棒賽複賽，美國隊今天以11：4擊倒委內瑞拉隊後，與中華隊同為2勝，5日兩隊將碰頭，美國隊總教練葛拉克（Troy Gerlach）先不去想太遠，「回去好好休息，明天對日本隊要早起。」

今天美國隊因3局上的失分，一度處於1：2落後，然而3局下立刻還以顏色，7支安打包含3轟猛攻8分，委內瑞拉雖在4局、5局上都有得分，但4局下美國隊又轟出2分砲維持差距。

葛拉克表示，球隊在落後的時候依舊保持平常心，3局下的幾支全壘打將分數打開，而只要對手得分，下半局就能立刻給予壓力，這點做得不錯。

特別的是，先發投手高梅茲（Gavin Nash Gomez） 投完3.2局後，美國隊原本想將啟用「大谷條款」，讓他轉任指定打擊，不過被主審否決，原因是一開始打序中未標注，葛拉克表示，或許自己收到錯誤訊息，會再跟技術委員討論大谷條款的使用方式。

不過因此需要上場打擊的中繼投手歐曼（Michael John Ohman），反而在4局下敲出個人首轟，葛拉克表示：「雖然調度不如預期發展，但對陣中每位球員都有信心，歐曼也打得很好，但更重要是他在投手丘上的表現。」歐曼中繼2..1局僅掉1分。

美國隊4日中午11點要對上日本隊、5日晚上6點30分對上中華隊，葛拉克表示，先享受今天的勝利，回到飯店後好好休息、多補充水分，先專注在明天，再考慮後天的事。