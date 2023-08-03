U12世界盃／恐怖美國！單局2轟8分炸翻委內瑞拉

美國隊在預賽敲出13轟位居本屆U12世界盃少棒賽最多，進入複賽依舊不減本色，以單局2轟、8分攻勢逆轉，全場敲出3轟以11：4擊敗委內瑞拉隊，加上預賽的戰績取得2勝1敗。

U12世界盃複賽第一天，美國隊首戰委內瑞拉隊在2局下先得分，3局上委內瑞拉隊攻下2分超前，卻把美國隊打醒，3局下開局連續3支安打，厄利（Tyler Kayden Early）的三分砲迅速逆轉戰局。

3局下美國隊攻勢還沒結束，又是連續2支安打，亨利（Leyland Henry Jr.）一壘打、捕手布萊恩．朱（Bryant Ju）開轟，一發兩分砲擴大領先。

美國隊後續又是2支安打、1次保送，在2出局後攻占滿壘，帕克二世（Nicholis Parker Jr.）選到保送擠回1分 ，厄利敲出的滾地球造成失誤，讓美國隊再添2分，打了13人次才結束單局8分攻勢。