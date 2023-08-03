高球／社會人巡迴賽戰勝颱風 張誌家助家佳樂再奪勝

社會人高爾夫巡迴賽本周進入山溪地站，但因正逢颱風攪局，隊際賽還經歷兩次暫停，但選手還是用意志力戰勝颱風，隊際賽積分龍頭「家佳樂」在前職棒名將張誌家領軍下本周再拿下本季第5站勝利，搶下第一種子晉季後賽機濃厚。

山溪地站首先進行的個人賽部份，A組由黃光男以74桿奪下，2023賽季個人四座冠軍其中有三座都是在關西地區球場獲得，另一座則是在自己主場「揚昇球場」；B組冠軍則是首日報到新生蔡亞達以78桿無懸念獲得，本身從事高爾夫球場建造業，從一名土方建築師變成選手花了6年時間，準備充足後加入社會人巡迴賽，首次參與競技即奪冠。

「社會人高爾夫巡迴賽隊際賽」2023賽季A組有5支隊伍參加，每隊例行賽8場，積分結算取前2名進入四強，第3至5名則打循環附加賽後取2名進季後賽，爭取奪冠機會。B組則有11支隊伍參加，每隊例行賽10場，積分結算取前6名直接進季後賽，第7至10名則打附加賽後取2名進季後賽。另外每隊於開季前登錄20人名單，每場賽事派出10名選手應戰，兩人一組搭配，分為五組與對手以「四人四球比洞賽」競技，每一小組勝可得兩分、輸則零分、平手雙方各得一分。

本周在山溪地高爾夫球場進行第八輪「隊際賽」，因颱風雨勢攪局，比賽歷經兩次暫停，最終選手依舊不畏完賽，意志力鬥志戰勝颱風。A組賽季接近尾聲，目前積分龍頭「家佳樂」球員包括前職棒球星張誌家等人，此役再以8：2重創「木木行館」後，目前51分積分與第二位木木行館已拉開有18分積分差距，如無意外將可鎖定第一種子席位進入季後賽。「Trust Golf」則與「北惡魔」5：5握手言和，兩隊皆無法靠此輪進補積分將排名拉升。輪休的「Super.S」則維持積分榜第三名。

B組11支隊伍將把握例行賽各剩餘2至3場不等賽事來保衛排名，前六種子將可以逸待勞準備季後賽。「峻峰建設」此輪以7：3拿下「老虎塗料」後持續穩居龍頭，以例行賽第一種子進入季後賽不至於太困難。第九輪賽事將於8月23日前進南投松柏嶺球場舉行，接近尾聲的賽程攸關季後賽名次，屆時也將出現腥風血雨的保衛戰。