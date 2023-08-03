U12世界盃／複賽日本3轟擊退韓國 喊話贏下每一戰
U12世界盃棒球賽複賽今天開打，日本隊首戰與韓國隊交手，日本隊團隊敲出3轟，駒勇佑開轟、舩山大翔雙響砲，終場以7比4拿勝，總教練井端弘和喊話：「接下來每一戰都贏下。」
U12世界盃棒球賽超級循環賽複賽今天開打，日本隊首戰與韓國隊交手，日本隊投打發揮，1局下駒勇佑率先敲出2分砲，幫助球隊取得領先，2局下舩山大翔也敲出2分砲，3局下再靠著保送、安打送回第5分。
韓國隊4局上有攻勢，靠著單局3安、包括1發全壘打，2次死四球保送，一口氣追回4分，日本隊4局下再靠著舩山大翔個人單場第2轟，陽春砲多添保險分，5局下再拿1分，順利拿下比賽勝利。
舩山大翔今天投打俱佳，不僅單場雙響砲，比賽後半段滿壘危機登板守成，投1.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊守住勝利。
日本隊總教練井端弘和表示，預賽階段球員打擊發揮沒有很理想，今天有提醒球員們低的球放掉，即使是低的好球也不要打，鎖定高的球攻擊，今天球員們都有做到教練團的提醒、打擊發揮越來越好。
拿下複賽關鍵首勝，井端弘和表示，既然打到複賽，接下來每一場比賽都要贏，也有鼓勵球員們，要帶著自信、發揮實力。
舩山大翔雙響砲又好投 最愛台灣芒果冰
U12世界盃棒球賽複賽今天開打，日本隊與韓國隊交手，日本隊舩山大翔投打俱佳，單場雙響砲、後援穩守率隊搶勝。舩山大翔一吃芒果冰就愛上，笑說現在芒果冰是喜歡的食物排名第一。
U12世界盃棒球賽複賽今天在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場開打，日本隊首戰與韓國隊交手，日本隊舩山大翔先發守游擊、打1棒，2局下、4局下都開轟，單場雙響砲貢獻3分打點。
舩山大翔比賽後半段登板投球，化解滿壘危機，投1.2局沒被敲出安打，投出2次三振、無失分，幫助球隊守住勝利，率隊以7比4拿勝。
日本隊總教練井端弘和表示，舩山大翔本來就是球隊設定的中心棒次打者，也是中線守備位置的球員，預賽表現起伏比較大，但今天敲出全壘打又後援穩守，「這本來就是他的實力、今天表現超乎想像」。
舩山大翔是隊長，是此次中心棒次打者、也是教練團設定的終結者，他表示預賽表現不好，確定晉級複賽後，有重新調整心情，忘記預賽不好的表現，很開心今天打擊有發揮。
舩山大翔在比賽的空擋也有去品嚐台灣的美食，他一嚐就愛上芒果冰，直呼很好吃，被問起芒果冰有沒有成為喜歡食物的前3名，他笑說：「是第一名」。
舩山大翔是日職阪神虎隊的球迷，但偶像是旅美日籍好手大谷翔平，他表示大谷翔平備齊所有運動員該有的優點、很欣賞他。
井端弘和連2屆率日打U12世界盃 有改變也有堅持
U12世界盃棒球賽日本隊此次分組預賽排名第3晉級複賽，總教練井端弘和連2屆率隊來台參賽，有了上屆經驗更有方向，無論選材和球員調度安排都有改變，唯獨對是否短打有堅持。
U12世界盃棒球賽日本隊此次分組預賽排名第3晉級超級循環賽複賽，今天首戰與韓國隊交手，以7比4順利拿下比賽勝利。
日本隊總教練井端弘和談起此次組訓和選材，特別提到選材一開始就不是鎖定全才型的球員，包括盜壘、打擊、投球，找出每個球員最強的專長，進到球隊之後再觀察球員的發揮，清楚設定每個球員的角色。
井端弘和特別提到，有了去年的經驗，發現在一場比賽過程中，投手、野手、投手一直調換可能會讓球員無法適應和勝任，此次賽會除了今天開轟又後援登板的舩山大翔外，幾乎不會在單一比賽中讓單一球員投手、野手位置不斷掉換。
在打擊方面，井端弘和提到有不斷提醒球員低的球不要打，場上可以盜壘時、能跑就跑，至於犧牲觸擊是維持去年的想法，打到目前為止，幾乎只有對台灣延長賽時有下觸擊的戰術，這是他的堅持，希望讓球員自由發揮。
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