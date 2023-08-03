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U12世界盃／舩山大翔雙響砲又後援1.2局 日本擊敗南韓
U12世界盃少棒賽預賽敲出7轟的日本隊，進入複賽第一天依舊展現茂盛火力，大會全壘打王駒勇佑開轟之外，游擊手兼後援投手的舩山大翔也敲出單場雙響砲，以7：4擊敗南韓隊。
預賽敲出4轟的駒勇佑，今天1局下的2分砲就為日本隊先馳得點，2局下換先發第1棒、游擊手的舩山大翔開轟，一發兩分砲擴大領先，4局下面對南韓隊追近到1分差時，舩山再轟出一發陽春砲，為日本隊取得6：4領先，也未再落後。
4局上南韓隊一輪猛攻，日本隊先發投手和田健吾丟掉2分後留下2個跑者退場，結果都兌換成分數，留下3局失4分成績，中繼的土屋春樹投了1.1局，到5局上也遇到滿壘危機，換舩山大翔站上投手丘，守住最後1.2局沒被敲安，另有2次三振。
日本隊全場敲出10支安打，強投豪打的舩山大翔4打數2安打、3分打點，捕手駒勇佑3打數1安打、2分打點，一壘手橘漣次也有1安打、1打點演出。
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