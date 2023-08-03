快訊

直播／中南部雨勢越晚越烈 氣象局曝卡努最快解除陸警時間點

白飯之亂熱炒店宣告復業！遭網刷嗆酒駕不報稅 老闆怒回：截圖準備提告

北北基宜明天還能放颱風假嗎？桃園今不放假錯了嗎？彭啟明這麼說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／舩山大翔雙響砲又後援1.2局 日本擊敗南韓

聯合報／ 記者蘇志畬／台南即時報導
U12世界盃少棒賽，日本隊複賽首戰擊敗南韓隊。圖／取自世界棒壘總會推特
U12世界盃少棒賽，日本隊複賽首戰擊敗南韓隊。圖／取自世界棒壘總會推特

U12世界盃少棒賽預賽敲出7轟的日本隊，進入複賽第一天依舊展現茂盛火力，大會全壘打王駒勇佑開轟之外，游擊手兼後援投手的舩山大翔也敲出單場雙響砲，以7：4擊敗南韓隊。

預賽敲出4轟的駒勇佑，今天1局下的2分砲就為日本隊先馳得點，2局下換先發第1棒、游擊手的舩山大翔開轟，一發兩分砲擴大領先，4局下面對南韓隊追近到1分差時，舩山再轟出一發陽春砲，為日本隊取得6：4領先，也未再落後。

4局上南韓隊一輪猛攻，日本隊先發投手和田健吾丟掉2分後留下2個跑者退場，結果都兌換成分數，留下3局失4分成績，中繼的土屋春樹投了1.1局，到5局上也遇到滿壘危機，換舩山大翔站上投手丘，守住最後1.2局沒被敲安，另有2次三振。

日本隊全場敲出10支安打，強投豪打的舩山大翔4打數2安打、3分打點，捕手駒勇佑3打數1安打、2分打點，一壘手橘漣次也有1安打、1打點演出。

延伸閱讀

不敵中國大陸對手 南韓三大電動車電池廠全球市占下滑

美前官員：兵推「台灣有事」顯示日本決策慢 拖延美軍回應

U12世界盃／羅宇彥滿貫砲中華隊5連勝 澳洲擊掌展風度

大家都愛遊日？這國人成壓倒性冠軍 業者點3關鍵難贏日本觀光

相關新聞

日職／重返支配下 王柏融透露想站上新球場心聲

旅日台將王柏融日前升格支配下，成為日職火腿隊正式球員，保有今年升上一軍的機會，他在接受日本媒體訪問時也透露心聲，為了早點...

U12世界盃／舩山大翔雙響砲又後援1.2局 日本擊敗南韓

U12世界盃少棒賽預賽敲出7轟的日本隊，進入複賽第一天依舊展現茂盛火力，大會全壘打王駒勇佑開轟之外，游擊手兼後援投手的舩...

圖輯／霍爾6局失2分奪7次三振 桃猿克悍將

富邦悍將今晚在卡努颱風外圍環流威脅下於新莊主場迎戰樂天桃猿，獲選單場MVP的猿隊先發投手霍爾主投6局，被擊出5支安打失2...

中職／猿無懼新投手攻10分 霍爾讚隊友：很瘋狂

樂天桃猿隊今晚從富邦悍將隊手中狂取10分，其中7分來自沒遇過的新洋投伍茲，以10：3拿下勝利，獲得隊友滿滿援護的霍爾直呼...

中職／悍將伍茲「開箱」狂失7分 桃猿休9天依舊暴力

休兵9天，樂天桃猿隊明星賽後首戰立刻火力全開，今晚作客新莊棒球場13支安打猛攻，加上洋投霍爾6局失2分的優質先發，以10...

中職／張志豪代打敲逆轉安 布雷克吞花蓮首敗

中信兄弟隊與統一獅隊在花蓮棒球場系列賽首場，低比數的投手戰中，兄弟泰樂、獅隊布雷克同樣投6.1局，但1分差成為關鍵，兄弟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦