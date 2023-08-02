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中職／猿無懼新投手攻10分 霍爾讚隊友：很瘋狂

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
猿隊先發投手霍爾。記者侯永全／攝影
猿隊先發投手霍爾。記者侯永全／攝影

樂天桃猿隊今晚從富邦悍將隊手中狂取10分，其中7分來自沒遇過的新洋投伍茲，以10：3拿下勝利，獲得隊友滿滿援護的霍爾直呼「瘋狂」，而他6局7K1責失的好投也為自己取得第3勝。

猿隊因明星賽前2場比賽因颱風延期，昨天賽程也因雨延後，休息9天再戰，前4局局局得分展現猛攻本色，總教練曾豪駒表示：「攻擊呈現的比較完整，值得期待。」

這是伍茲的中職初登板，猿隊的震撼教育讓他5局被敲8支安打丟掉7分，曾總認為現在要評價言之尚早，「球隊有掌握他的失投球，影片看起來是不錯的投手，或許第1場比賽，好壞球有落差。」

霍爾單場7次三振寫下生涯新高，本季3勝都是從悍將手中拿到，霍爾表示，今天觀察到對方先發打線右打多，因此運用較多滑球，搭配伸卡球控制在內外角進攻。

對於今天隊友的幫忙，霍爾也十分感謝，「他們打得很棒，尤其面對新的投手，最終可以攻下10分，真的是很瘋狂。」

伍茲 樂天桃猿 明星賽

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