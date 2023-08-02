中職／悍將伍茲「開箱」狂失7分 桃猿休9天依舊暴力

休兵9天，樂天桃猿隊明星賽後首戰立刻火力全開，今晚作客新莊棒球場13支安打猛攻，加上洋投霍爾6局失2分的優質先發，以10：3擊敗富邦悍將隊，同以5成勝率並列下半季第二。

猿隊明星賽前遇到颱風延賽，昨天比賽又因雨延期，導致出現9天沒比賽，期間只有1場自辦賽，靠訓練去維持手感，總教練曾豪駒賽前也坦言：「確實休的有點久。」

不過開賽後猿隊攻勢很快加溫，前4局局局得分，首局就用4支安打串連攻下3分，2局上則是保送加上2支安打又添2分，3局、4局都是推進到得點圈後的適時安打得分；8局上宋嘉翔敲陽春砲追加分數，9局上靠失誤後的3支安打追加2分。

悍將新洋投伍茲前兩次要先發分別遇到颱風、下雨延期，到今天才迎來中職初登板，結果接受猿隊震撼教育，先發5局被敲8支安打，丟掉7分都是責失，防禦率高達12.60，另有1次三振、4次四死球。