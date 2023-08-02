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中職／悍將3日對味全放颱風假 避7連戰延到9月

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
一局上，猿隊朱育賢搶攻本壘得分，悍將隊捕手張進德觸殺不及。記者侯永全／攝影
一局上，猿隊朱育賢搶攻本壘得分，悍將隊捕手張進德觸殺不及。記者侯永全／攝影

富邦悍將悍將今天在新莊對上樂天桃猿隊未受風雨影響，然而新北市宣布8月3日因颱風停班停課，悍將原訂明天在新莊棒球場對上味全龍隊，根據規定必須延賽，改為9月4日周一同場地再戰。

中華職棒宣布，原訂於2023/8/3（四）18:35【例行賽179場】味全龍（新莊）富邦悍將賽事；因受到卡努颱風影響，新北市政府宣布8/3停班停課，依聯盟規章，比賽將逕行延賽；本場賽事將延賽至2023/9/4（一）18：35原場地進行補賽，特此公告。

這是中職下半季至今第4場移到周一的補賽，由於8月第二、第三周周一都已有補賽，第四周補進去會形成悍將7連戰，第五周則變成龍隊7連戰，因此直接延到下個月。

富邦悍將 味全龍 樂天桃猿

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