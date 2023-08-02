U12世界盃／羅宇彥滿貫砲中華隊5連勝 澳洲擊掌展風度

賽前已經確定以A組第一晉級複賽，中華隊今晚對戰澳洲隊仍未放鬆，在羅宇彥滿貫砲率領下，以18：0在4局提前扣倒對手，保持在本屆U12世界盃少棒賽5連勝的不敗之姿，澳洲隊展現風度，在羅宇彥繞壘時還伸手擊掌致意。

中華隊首局就以開局連5安、單局6支安打，狂攻5分大局，2局下則是開局2支安打、2次四死球中間夾著1次失誤，追加2分後，羅宇彥在無人出局、滿壘時，一棒將球轟出右外野全壘打牆外，瞬間拉開差距，最終該局總計攻下8分。

3局下中華隊又是一波猛攻，5支安打加上對手守備頻頻失誤，單局5分取得超過15分的差距，加上4局上持續封鎖澳洲隊，拿下勝利。

中華隊以全勝之姿晉級複賽，總教練陳明仁表示，開打前設定預賽日本、委內瑞拉隊兩支強敵，最終能夠帶著2勝進入複賽讓人非常滿意，「預賽小朋友表現得非常理想。」這5場比賽中華隊僅丟掉9分，陳明仁也稱讚投手群的表現，「希望在複賽繼續保持。」

捕手羅宇彥前4戰出賽機會不多，今天先發敲出2支長打、貢獻5分打點，包含一發滿貫砲，羅宇彥表示，那發全壘打是抓直球打，開轟的感覺「滿爽的」，回到休息區就獲得隊友「撒水」祝賀。

中華隊進入複賽，明天首戰要對上B組第1名的多明尼加隊，羅宇彥期待5日對戰美國隊，「他們身材都很大隻，球速120公里起跳，長打也滿多的。」

羅宇彥開轟影片：https://twitter.com/WBSC/status/1686695414727340032