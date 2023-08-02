中職／不去想「什麼王」 廖健富休賽季補強攻占打擊榜

樂天桃猿隊廖健富7月的火燙表現，讓他以全票獲選生涯第3次的單月MVP，目前全壘打、打點都並列聯盟第一，但他直言，對「什麼王」還不會去想，以球隊成績為重。

廖健富在7月敲出15支安打、4發全壘打、12分打點，繳出打擊率4成17的成績，本季累積13轟與林安可並列第一，48分打點則與蘇智傑相同，另外3成36打擊率則排第2、72支安打排第3，各項數據都名列前茅。

對於近期的好手感，廖健富認為今年確實維持得不錯，但不會去特別多想，就照練習的方式去做，「什麼王的都不會去想。」

廖健富過去2度達成單季10轟，今年13轟寫下新紀錄，打點數也逼近生涯最佳的50分打點，廖健富表示，可能跟休賽季的訓練有關，「之前自己太容易受傷，所以休賽季就讓自己身體素質好一點，針對受傷位置去加強。」