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中職／明星賽「復健」打得好 林立重返第1棒

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊林立在中職明星賽首戰4打數2安打，獲選單場MVP。圖／中華職棒提供
樂天桃猿隊林立在中職明星賽首戰4打數2安打，獲選單場MVP。圖／中華職棒提供

樂天桃猿隊「核彈頭」歸位，林立明星賽展現出的好手感讓他在今天重回先發，在新莊棒球場面對富邦悍將隊扛起第1棒、二壘手，總教練曾豪駒笑說：「希望安打可以延續下去。」

林立去年拿下年度MVP，不過今年受到傷勢影響至今出賽31場，明星賽期間頂替受傷的中信兄弟岳東華出賽，在兩天賽事中的第一場敲出雙安拿下單場MVP。

明星賽前林立在7月21日曾因腰部不適休兵，23日上場僅代跑，今天曾豪駒透露開路先鋒交給林立，也希望他將明星賽的好手感延續下去，「他要回來的時候剛好遇到（颱風）停賽，剛好明星賽看一下狀況。」

而原本在第1棒打得不錯的陳俊秀移往第2棒、第2棒成晉改打第6棒，曾豪駒解釋，陳俊秀下半季手感不錯，希望能將攻勢延續到中心打線；1棒幾次換人後都打得不錯，曾總則認為是運氣，也相信選手當下是調整得不錯。

明星賽 林立 曾豪駒

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