中職／伍茲能擺脫雨神封號？丘總：要問天了

富邦悍將隊新洋投伍茲生涯初登板已經兩度因雨延後，今天新莊賽前又因颱風卡努靠近出現間歇性雨勢，能不能順利亮相，就連總教練丘昌榮也說：「這要問天了。」

伍茲原訂7月20日、8月1日的登板日，都碰到下雨延賽，今天表訂繼續登板對上樂天桃猿隊，賽前斷斷續續有雨勢，不過5點多掀開帆布開始準備場地。

丘昌榮表示，今天比賽如果還是沒辦法打，連2場延賽下，洋將調度上可能需要討論，「但他個人是沒有問題，心情上也準備好遇到第3次延賽。」至於今天能否順利開打，丘昌榮說：「這就要問天了。」

若今天順利成賽，張進德也會回到久違的捕手位置，丘總表示，考量到二軍時張進德與伍茲曾搭配過，因此作此安排，但不會讓張進德蹲滿全場，照日前預計是7局左右，仍會看狀況調整。