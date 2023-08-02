棒球／亞太區少棒及青少棒桃園都奪冠 將組隊赴美爭榮耀

桃園學生三級棒球隊今年在世界少棒聯盟亞太區賽事凱旋而歸，龜山國小及新明國中分別拿下冠軍，並取得亞太區少棒及次青少棒代表權，即將前往美國威廉波特及密西根州爭取世界冠軍榮耀。

桃園市長張善政今出席世界少棒聯盟（LLB）亞太區少棒及次青少棒錦標賽績優隊伍表揚授旗，並頒發獎狀及培訓金表揚2校代表隊伍，並授旗予龜山國小及新明國中代表隊，期勉選手們前進美國參加世界賽旗開得勝、載譽歸國。

張善政表示，今年是桃園龜山國小繼2009、2012年以來，第3度前往美國挑戰LLB世界少棒錦標賽。2009年龜山國小曾榮獲世界少棒錦標賽亞軍，是台灣重返威廉波特後的最好成績；今年龜山國小在LLB亞太區少棒錦標賽，順利取得亞太區冠軍後，8月10日至31日即將前往美國威廉波特挑戰世界冠軍，預祝代表隊為桃園爭取最高榮耀。

張善政指出，新明國中青少棒代表隊今年前往韓國爭取亞太區代表權，不僅六戰全勝，並且1分未失，以傲人戰績勇奪冠軍，成功取得亞太區代表權。過去新明國中曾在2013、2016、2017及2018年四度獲得LLB世界次青少棒錦標賽冠軍，可說是國際比賽常勝軍，今年8月11日至23日即將前往美國密西根州參加世界賽，盼再次將冠軍獎盃帶回台灣。