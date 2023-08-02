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U12世界盃／日本2將雙響砲進複賽 中華隊要對多明尼加

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
日本隊第四棒駒勇佑單場雙響砲，3打數3安打，敲回5分打點。圖／世界棒壘總會提供
日本隊第四棒駒勇佑單場雙響砲，3打數3安打，敲回5分打點。圖／世界棒壘總會提供

U12世界盃少棒賽預賽賽程最後一天，日本隊靠著駒勇佑、和田健吾雙雙轟出雙響砲，以12：6擊敗墨西哥隊，搶下A組最後一張複賽門票，而B組多明尼加隊以7：5擊敗巴拿馬隊後取得分組第一，中華隊將在複賽首戰遇此強敵。

A組前兩名確定由中華隊、委內瑞拉拿下，今天賽前日本與墨西哥戰績同為2勝2敗，誰贏誰晉級，日本隊火力全開，團隊16支安打打倒墨西哥，避免重蹈去年預賽出局的覆徹。

日本隊第四棒駒勇佑3打數3安打，敲回5分打點，其中首局轟出3分砲、2局下敲2分砲，以4轟、12分打點位居本屆賽事雙冠王；另外埋伏在第7棒的和田健吾則是4打數2安打、4分打點，在2局下敲出2分砲外，4局下也轟出陽春砲。

多明尼加隊逆轉擊敗巴拿馬隊取得預賽B組第一。圖／世界棒壘總會提供
多明尼加隊逆轉擊敗巴拿馬隊取得預賽B組第一。圖／世界棒壘總會提供

多明尼加隊同樣展現火力，面對1：2的落後，在4局下以3發全壘打攻下6分，最終逆轉擊敗巴拿馬，加西亞（Justin Gabriel Garcia Moreta）單場3安包含1轟、3分打點。

多明尼加隊取得4勝1敗，雖然美國、南韓仍有機會拿下第4勝，形成三隊戰績互咬，然而多明尼加隊在對戰優質率佔優勢，就算戰績相同仍是第一，將在明天複賽首戰對上同為A組第一的中華隊。

中華隊

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