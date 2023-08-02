MiLB／找回攻守穩定感 陳聖平蹲低再跳升上2A

響尾蛇隊台灣小將陳聖平先前陷入打擊低潮，然而下放新人聯盟找回攻守安定感，也讓球隊今天將他升上2A，與林昱珉再度當隊友。

陳聖平今年與林昱珉一同從高階1A出發，只不過從6月中旬開始打擊降溫，打擊率從2成32一路滑落到2成07，7月前5戰更是11打數僅1安打，因此被下放到新人聯盟調整。

透過新人聯盟的實戰，陳聖平逐漸找回打擊手感，9場出賽28打數敲出10支安打，打擊率高達3成57，證明自己擺脫低潮，也在近期交易大限異動中，搶下一張直升2A的門票。

陳聖平更高的價值在於守備安定感，今年在高階1A的游擊守了117局僅1次失誤、守備率0.973，二壘守備320.2局3次失誤、守備率0.982。