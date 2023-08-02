快訊

父母均分家產卻指定長子扶養…他怒「挑一個給妹養死了不祭拜」 遺產分配6建議

MLB／費城人拿台灣強打李灝宇換明星投手 美網站：老虎賺到了

不惜一切！江宏傑砸300萬打跨國官司 日媒：被福原愛騙了

MiLB／找回攻守穩定感 陳聖平蹲低再跳升上2A

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導

響尾蛇隊台灣小將陳聖平先前陷入打擊低潮，然而下放新人聯盟找回攻守安定感，也讓球隊今天將他升上2A，與林昱珉再度當隊友。

陳聖平今年與林昱珉一同從高階1A出發，只不過從6月中旬開始打擊降溫，打擊率從2成32一路滑落到2成07，7月前5戰更是11打數僅1安打，因此被下放到新人聯盟調整。

透過新人聯盟的實戰，陳聖平逐漸找回打擊手感，9場出賽28打數敲出10支安打，打擊率高達3成57，證明自己擺脫低潮，也在近期交易大限異動中，搶下一張直升2A的門票。

陳聖平更高的價值在於守備安定感，今年在高階1A的游擊守了117局僅1次失誤、守備率0.973，二壘守備320.2局3次失誤、守備率0.982。

陳聖平 林昱珉

延伸閱讀

MiLB／只想盜二壘卻一路回本壘 紅襪大物11秒跑3壘包還減速

MiLB／林昱珉7局優質先發 2A出賽2連勝防禦率1.38

MiLB／林昱珉2A繼續碾壓6局無失分、8K 官推：超級昱珉初登板

MiLB／林昱珉升2A自我期許 前教頭讚：他是藝術品

相關新聞

U12世界盃／中華投打兼優奪勝 教頭：單場4失誤要更警惕

U12世界盃棒球賽台灣隊今天擊退委內瑞拉，以預賽分組第1、帶2勝進複賽。賽後台灣隊總教練陳明仁表示，2任投手王羽翔、葉壘...

MiLB／找回攻守穩定感 陳聖平蹲低再跳升上2A

響尾蛇隊台灣小將陳聖平先前陷入打擊低潮，然而下放新人聯盟找回攻守安定感，也讓球隊今天將他升上2A，與林昱珉再度當隊友。

中職／雨神寫和局劇本 龍隊攻頂全年戰績第一不是今天

統一獅、味全龍隊今天上演投手戰，兩隊打到8局因雨中斷時仍是0：0，最終賽事無法恢復進行，裁定和局收場，獅隊仍坐守在全年戰...

中職／李多慧颱風天留台灣 YT直播會粉絲有中文翻譯

中華職棒桃猿樂天隊啦啦隊韓國女神李多慧，結束兩天為明星賽援之後，於今天下午在個人YT頻道預告說，「大家好，我現在在台灣，昨天的比賽結束後，我想在YouTube上多與粉絲交流一下，我要主持我的第一次Yo

U12世界盃／中華隊4E不怕！逆轉勝委內瑞拉奪A組第1帶2勝進複賽

U12世界盃棒球賽今天由兩支不敗球隊交手，中華隊克服4次失誤、0：2落後，「小小大王」王聖穰2支二壘打都帶有打點，中華隊...

中職／廖健富全票通過奪7月MVP 投手部門雙龍激鬥

中職7月MVP開獎，樂天桃猿隊廖健富橫掃17張選票，無懸念拿下生涯第3座單月MVP，投手則有一場激鬥，味全龍隊洋投錡龍以...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦