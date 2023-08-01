U12世界盃／中華投打兼優奪勝 教頭：單場4失誤要更警惕

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中央社／ 台北1日電

U12世界盃棒球賽台灣隊今天擊退委內瑞拉，以預賽分組第1、帶2勝進複賽。賽後台灣隊總教練陳明仁表示，2任投手王羽翔、葉壘表現稱職，但團隊出現4次失誤要再更警惕。

台灣隊今天以4比2擊敗強敵委內瑞拉，預賽奪下4連勝。先發投手王羽翔投3.1局被敲3支安打，投1次保送、1次三振，失掉2分但都不是責失分；之後葉壘接替登板，投2.2局被敲1支安打，投2次保送、1次三振，沒有失分，最後奪下勝投。

談到今天拿下勝利的關鍵，賽後台灣隊總教練陳明仁接受轉播單位訪問時表示，「第1個就是我們2名投手非常稱職，把對方打者守住；第2個是我們打擊有一點發揮了，賽前我們跟學生講好了，對方直球千萬不要放過，針對這一點來進攻。」

委內瑞拉球員的速度相當有壓迫性，針對這一點陳明仁指出，「委內瑞拉是用速度取勝，但是我們已經預測好了，他們速度快，所以球打到哪裡我們就用最快的速度把球傳到位，盡量不要讓他們推進。」

不過台灣隊今天全場出現4次失誤，陳明仁直言這部分不應該，但他說：「過程當中都會跟學生說，這其實就是一個經歷，之後不要再犯，因為這是非常嚴重的失誤，之後要更警惕、專注。」

先發投手王羽翔為自己打了80分，主要是不滿意自己的控球，「一開始沒什麼想法，就放鬆投，但之後控球不穩就有點緊張，不過最後也有化解危機。」貢獻2支二壘安打的王聖穰表示，「教練跟我說打擊時手往前就好，直球來就好好打，因為委內瑞拉的變化球沒有很準。」

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