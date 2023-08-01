U12世界盃／中華隊4E不怕！逆轉勝委內瑞拉奪A組第1帶2勝進複賽

U12世界盃棒球賽今天由兩支不敗球隊交手，中華隊克服4次失誤、0：2落後，「小小大王」王聖穰2支二壘打都帶有打點，中華隊終場以4：2擊敗委內瑞拉隊，確定取得A組第一，且會攜2勝0敗進超級循環複賽。

中華隊前役暴露的守備問題，今天也在一開賽就造成麻煩，三壘手陳竑愷前兩局接連發生傳球、漏球失誤最終都造成失分，中華隊先處於0：2落後，但打線馬上就將落後的壓力消弭。

2局下王羽翔一壘打、王聖穰二壘打串聯先追回1分，連兩棒用出局數換進壘，再攻下第2分追平；中華隊第3局又在一出局就攻占滿壘，王羽翔的滾地球先送回超前分，王聖穰的二壘打再添分數，取得4：2領先。

先發投手王羽翔投3.1局失2分（無責失），4局留下一、二壘跑者給葉壘「拆彈」，成功製造雙殺，繼對日本之戰後再繳後援好投

預賽打完前4場，王聖穰累積8打數敲出6安打、5分打點，打擊率7成50，為中華隊打擊表現最佳的選手。