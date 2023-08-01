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中職／李多慧颱風天留台灣 預告今晚9點半在YT直播會粉絲

聯合新聞網／ 綜合報導
李多慧預告今晚在YT直播。 擷圖自李多慧YT頻道
李多慧預告今晚在YT直播。 擷圖自李多慧YT頻道

中華職棒桃猿樂天隊啦啦隊韓國女神李多慧，結束兩天為明星賽援之後，於今天下午在個人YT頻道預告說，「大家好，我現在在台灣，昨天的比賽結束後，我想在YouTube上多與粉絲交流一下，我要主持我的第一次YouTube直播，今天8月1日，韓國時間晚上22:30(台北時間21:30)，今晚見。」(連結)

適逢卡努颱風即將影響台灣，李多慧並沒有急著返韓，而是留在台灣以直播與粉絲互動，跟台灣人一起渡過「颱風夜」。

粉絲也紛紛留言，「期待期待！晚上直播見，今日的YT直播肯定是聯合國大會。」、「直播粉絲應該破萬吧！」、「看看多慧中文進步多大！」，有人則希望她能到台南為U12世界盃應援，「我覺得妳有機會也可以去U12，到台南替自家小將加油喔！」

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