中職／廖健富全票通過奪7月MVP 投手部門雙龍激鬥
中職7月MVP開獎，樂天桃猿隊廖健富橫掃17張選票，無懸念拿下生涯第3座單月MVP，投手則有一場激鬥，味全龍隊洋投錡龍以5票險勝王維中的4票，來台的第1個月就獲獎。
7月賽程涵蓋上、下半季之間的10天休兵期，加上明星賽周末，因此場數較少，打者不難選，但投手部門在樣本數少的情況下，並無成績特別突出者。
廖健富7月打擊成績火熱，單月敲出15支安打、4發全壘打、12分打點、壘打數30都是聯盟第一，繳出打擊率4成17、上壘率5成、長打率8成33，毫無懸念在打擊部門脫穎而出。
至於投手部門，共有5人拿到選票，錡龍先發2場，拿下2勝、防禦率2.25，但只有1場優質先發，王維中則是7場登板皆未失分，拿下6中繼成功，兩人各自拿下5票、4票。
2023年7月投打MVP得主：
【投手】味全龍–錡龍
【打擊】樂天桃猿–廖健富
媒體投票結果：
投手
錡龍（味全龍）：5票
王維中（味全龍）：4票
古林睿煬（統一7-ELEVEn獅）：3票
鋼龍（味全龍）：2票
陳仕朋（富邦悍將）：2票
打擊
廖健富（樂天桃猿）：17票
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