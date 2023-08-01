快訊

李玟火化「按鈕人」身份曝光！長眠何處二姊親口回應了

統一發票5-6月中獎清冊看這邊！他僅花15元傳真就中千萬大獎

香港鯨魚之死：港府反應慢又不作為，害死一條布氏鯨？

中職／謝凱蒂用韓文小抄向李多慧告白 網笑稱：比較像泰文

聯合新聞網／ 綜合報導
謝凱蒂成功和李多慧告白。 截圖自謝凱蒂YT影片畫面
謝凱蒂成功和李多慧告白。 截圖自謝凱蒂YT影片畫面

一年一度的中職明星賽5隊啦啦隊成員難得同框，中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters，簡稱PS）成員謝凱蒂也把握機會，向樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧「告白」。

謝凱蒂在個人YouTube頻道上傳影片，她穿著球衣走到李多慧面前，拿起事先準備好的紙條，用韓文唸到，「很高興認識妳，我是凱蒂，妳超級漂亮，我很喜歡妳。」

凱蒂的告白動作把李多慧及觀眾們都逗樂，兩人也興奮擁抱。一旁的林襄則笑說，「妳講得很像泰文耶。」李多慧接著好奇地查看小抄內容，又笑了出來，影片最後兩人也對著鏡頭比愛心。

網友也紛紛在影片留言區表示，「凱蒂和多慧都很活潑很可愛」、「凱蒂太歡樂了，看了真開心」、「真的是會笑到不行」。許多網友也覺得凱蒂像在說泰語，「真的比較像泰文」、「我好佩服她居然聽得懂」、「凱蒂多才多藝，居然會泰文」。

李多慧

相關新聞

日職／王柏融支配下後首戰 二軍對養樂多4打數1安打

旅日好手王柏融日前被火腿隊轉為支配下球員，球衣背號改回「99」號。今天是他支配下後首戰，面對養樂多二軍4打數1安打，選到1次保送，打擊率上升到0.221。 王柏融今天擔任先發第四棒，指定打擊。首

中職／謝凱蒂用韓文小抄向李多慧告白 網笑稱：比較像泰文

一年一度的中職明星賽5隊啦啦隊成員難得同框，中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters，簡稱PS）成員謝凱蒂也把握機會，向樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧「告白」。 謝凱蒂在個人YouTube頻

基因超好！大谷翔平身高187公分哥哥顏值曝光 網友驚呼：也是大帥哥

日籍球星大谷翔平以「二刀流」之姿席捲全球棒壇，不過即使在亞洲、美國擁有超高人氣，大谷的家人們仍相當低調，鮮少在鏡頭前露面。近日日本資深女星保科有里在推特放上一張合照，翔平的哥哥大谷龍太的面貌也難得曝光

中職／劉俊豪敲安後慈妹喊「我愛你」網：找到使用說明書了

富邦悍將隊內野手劉俊豪入選今年中職明星賽中華隊，昨天他在比賽中獲得「偶像」慈妹加持後，馬上敲出安打，引發球迷熱議。 劉俊豪昨天擔任中華隊第九棒二壘手，前2打席都沒上壘，7局上第3次上場打擊，富邦

中職／廖健富全票通過奪7月MVP 投手部門雙龍激鬥

中職7月MVP開獎，樂天桃猿隊廖健富橫掃17張選票，無懸念拿下生涯第3座單月MVP，投手則有一場激鬥，味全龍隊洋投錡龍以...

中職／辛元旭獲知要守一壘秒借范國宸手套 壘包上辦好租借

富邦悍將隊辛元旭還沒在一軍守過一壘，就在明星賽「解鎖」這個守位，昨天收到通知，打完雙殺後剛好遇到范國宸，馬上借好一壘手套...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦