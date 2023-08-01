中職／謝凱蒂用韓文小抄向李多慧告白 網笑稱：比較像泰文

一年一度的中職明星賽5隊啦啦隊成員難得同框，中信兄弟啦啦隊（Passion Sisters，簡稱PS）成員謝凱蒂也把握機會，向樂天桃猿韓籍啦啦隊女神李多慧「告白」。

謝凱蒂在個人YouTube頻道上傳影片，她穿著球衣走到李多慧面前，拿起事先準備好的紙條，用韓文唸到，「很高興認識妳，我是凱蒂，妳超級漂亮，我很喜歡妳。」

凱蒂的告白動作把李多慧及觀眾們都逗樂，兩人也興奮擁抱。一旁的林襄則笑說，「妳講得很像泰文耶。」李多慧接著好奇地查看小抄內容，又笑了出來，影片最後兩人也對著鏡頭比愛心。

網友也紛紛在影片留言區表示，「凱蒂和多慧都很活潑很可愛」、「凱蒂太歡樂了，看了真開心」、「真的是會笑到不行」。許多網友也覺得凱蒂像在說泰語，「真的比較像泰文」、「我好佩服她居然聽得懂」、「凱蒂多才多藝，居然會泰文」。