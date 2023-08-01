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中職／兄弟搶頭香2.5年約談妥林暉盛 月薪25萬起跳

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟隊與首輪籤選進的前旅美投手林暉盛完成談約，挑選背號12號。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊與首輪籤選進的前旅美投手林暉盛完成談約，挑選背號12號。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天宣布，已與今年季中選秀首輪籤選進的前旅美投手林暉盛完成談約，簽下2.5年合約，月薪從25萬起跳，將依表現調整，林暉盛也是今年選秀第一位宣布完成簽約的選手。

兄弟今年季中選秀共選入5位年輕小將，人數為6隊最少，球團今天宣布與第一指名林暉盛簽約完成，今天就會登錄二軍，正式成為黃衫軍一員。

球團給予林暉盛兩年半合約，保障至2025年，月薪25萬，每年薪資可依表現調整。

林暉盛選擇背號12號，嘉義出身、來自國立體育大學，24歲，188公分、93公斤，右投右打，曾於2019到22年在美國職棒洛杉磯道奇隊小聯盟體系發展；去年10月至今年2月赴澳洲職棒奧克蘭喙頭蜥隊打拚。今年春訓期間，林暉盛即於兄弟隨隊訓練，進一步在6月成為兄弟二軍自行培訓球員。

林暉盛與去年兄弟的第一指名鄭浩均都是2019年前往道奇隊，如今又一同披上黃衫，兩人都非常期待，鄭浩均也笑稱：「我擺脫不了他。」

球團表示，也與另4位新秀徐博瑋、張士綸、胡孟智及楊祥禾陸續談約中。

林暉盛 選秀

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