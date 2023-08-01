PLG／勇士拚4連霸簽吳永盛 領隊：他擁有攻防兩端能力

尋求4連霸的台灣職籃P.LEAGUE+台北富邦勇士今天宣布，簽下後衛吳永盛，新賽季將披上6號戰袍；新竹街口攻城獅同樣展開補強，與選秀會落選新秀劉光尚簽約。

「國民姐夫」吳永盛自國中畢業後即旅外挑戰美國高中賽事，2014年獲得NCAA一級獎學金，就讀沙加緬度州立大學，2019年曾參加CBA中國男子籃球職業聯賽選秀，並在首輪第8順位被上海久事大鯊魚選中，2021年返回台灣、加盟PLG的福爾摩沙台新夢想家。

吳永盛上季結束後成為自由球員，選擇離開夢想家，如今確定落腳處，富邦勇士發布新聞稿宣布吳永盛加盟的消息，簽下複數年合約的吳永盛，新賽季將身穿6號球衣。

富邦勇士領隊蔡承儒表示：「永盛擁有攻防兩端的能力和積極進取的態度，相信他很快能融入球隊體系，幫助勇士在PLG和EASL東超拿下最佳成績。」

不過，吳永盛在加入勇士團隊訓練之前，球團指出，吳永盛今年暑假將先投入台灣男籃訓練和比賽，開季前再與勇士隊會合。

另外，上季墊底的新竹街口攻城獅今年選秀會選進外籍生阿拉薩、王翊帆後，至今還未公布簽約消息。攻城獅今天公告，簽下來自輔仁大學潛力新秀劉光尚，劉光尚今年參加選秀落選後，參加攻城獅試訓受到教練團肯定。

攻城獅總教練林冠綸透露：「在選秀會前就有關注光尚，他極具潛力且運動能力佳，擁有不錯的身體素質，且在訓練過程中展現對職籃生涯的渴望，這拚戰精神讓我印象深刻，希望他加入後能與朱雲豪、蕭順議多對抗並從中學習。」