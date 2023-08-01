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中職／桃猿阿迷趴金曲棒球夜 羅美玲820賽後獻唱

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
羅美玲將在8月20日樂天桃猿隊阿迷趴開唱。圖／樂天桃猿隊提供
羅美玲將在8月20日樂天桃猿隊阿迷趴開唱。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊「阿迷趴ARMY PARTY」邁向第11年，今年將在8月17日（四）、8月19日（六）及8月20日（日）登場，六、日兩天賽後表演卡司一一揭曉，打造金曲棒球夜，今天公布「三大歌姬」企畫第二發，羅美玲將在8月20日賽後開唱。

身為原住民的羅美玲因篤信基督教，從小就跟祖母上尖石鄉水田教堂唱詩歌，因擁有一副天生的好歌喉而成為教會詩班的成員，進而啟發了她對歌唱的熱愛，為偶像劇演唱主題曲「愛一直閃亮」讓大家為之驚艷，不但是電台點播的熱門歌曲之一，更是KTV的發燒必唱金曲。

羅美玲清亮溫暖的歌聲一直深受兩岸三地歌迷喜愛，近年朝全方位藝人發展，除了歌手外也以演員的身分嘗試音樂劇、戲劇、電影方面的演出。阿迷趴賽後將帶來「愛一直閃亮」、「勇者的浪漫」等多首金曲好歌。

羅美玲將在8月20日賽後為阿迷趴棒球夜表演揭開序幕，與大家相約棒球場，享受美聲金曲阿迷夜。

棒球 樂天桃猿

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