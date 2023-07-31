中職／蘇智傑首局首打席開轟 林安可、王勝偉也轟倒中華隊

中職明星賽今天進行補賽，台中洲際球場湧進8160人觀戰，明星隊開路先鋒蘇智傑開賽第4球就轟出中外野陽春砲，成為史上第4位首局首打席全壘打的球員，林立2局上揮出兩分打點安打，9局上林安可、王勝偉連轟全壘打，終場以5：0擊敗中華隊。

明星賽首次在周一進行，蘇智傑1局上砲轟「自己人」古林睿煬，繼1996年林易增、1997年林琨瀚、2018年胡金龍之後，出現首局首打席全壘打，累積3轟也追平聯盟紀錄，幫助明星隊一路領先到比賽結束，連續兩天擊敗中華隊（昨天首戰6：3）。

蘇智傑4打數1安打，首局全壘打攻下勝利打點，生涯第2次獲選明星賽單場MVP，他說：「對決古林睿煬很興奮，鎖定他的直球揮擊。」

明星隊2局上面對陳克羿，再度發動攻勢，王威晨安打、范國宸保送、拿莫．伊漾內野安打形成滿壘，接著林立在兩出局後關鍵安打，攻下兩分打點，拉大到3：0領先。

明星隊一路維持優勢，9局上林安可、王勝偉連續轟出陽春砲，兩人都是生涯在明星賽首轟紀錄，中華隊第6任投手江國豪成為苦主；39歲老將王勝偉開轟後，笑得相當開心，快速繞完4個壘包，滑進本壘得分。

明星隊全場9支安打包括3轟，中華隊只有6支安打，從昨天第7局開始，跨場連續12局掛零，明星賽吞下5連敗、6連不勝。

「周董」周思齊擔任明星隊先發4棒指定打擊，5打數1安打，以41歲278天出賽，繼續推進明星賽第三年長紀錄，前兩人是曾智偵44歲124天（2003年明星賽）、林仲秋42歲294天（2001年明星賽）。

中華隊第3任投手林詔恩投2.1局，只被揮出兩支安打、無失分，以19歲158天寫下聯盟第三年輕初登板紀錄，朱俊祥19歲103天（2014年明星賽）仍是史上最年輕，張耿豪19歲105天居次（2010年明星賽）。

蘇智傑敲中職明星賽生涯第3轟 獲選MVP

【中央社／31日電】

中華職棒明星賽第2戰，明星隊團隊3轟，蘇智傑、林安可、王勝偉都開轟，終場以5比0擊敗亞冠賽中職聯隊，蘇智傑明星賽累積3轟、平聯盟紀錄，也拿下單場MVP。

中華職棒明星賽第2戰今晚在台中洲際棒球場舉行，明星隊1局上首名打者蘇智傑首打席就開轟，幫助球隊取得1比0領先；這發全壘打是蘇智傑個人明星賽第3轟，平聯盟最多紀錄，首局首打席開轟，也是明星賽史上第4次。

明星隊2局上再起攻勢，王威晨敲出安打、范國宸選到四壞保送，拿莫．伊漾敲出內野安打，2人出局後林立敲出中外野方向安打，一棒2分幫助球隊取得3比0領先。

明星隊9局上再有分數進帳，林安可、王勝偉接連開轟，連2發陽春砲替球隊多添保險分，明星隊以5比0擊敗亞冠賽中職聯隊。

亞冠賽中職聯隊投手林詔恩今天中繼登板，投2.1局被敲2支安打，投出3次三振、無失分，林詔恩以19歲158天出賽，刷新聯盟第3年幼明星賽初登板紀錄。

中華職棒明星賽原訂7月29、30日舉行，但29日賽事因為雨勢影響，延至今天補賽，也是中職明星賽首度在週一舉行，今天湧入8160名觀眾。蘇智傑今天單場4打數敲出1支安打，拿下單場MVP。