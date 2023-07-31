U12世界盃／1安拿6分、互轟滿貫砲 多明尼加撂倒美國

衛冕軍美國隊今天在U12世界盃棒球賽踢到鐵板，多明尼加首局只有1安打就攻下6分，造成難以挽回的局面，兩隊在比賽尾聲互轟滿貫砲，美國終場以9：13輸球，相隔4年再於U12世界盃吞敗。

美國由努森（Julian Knudsen）先發只取得1個出局數，27球僅10好球，壞球連發投出3次保送，加上美國隊單局3次守備失誤，讓多明尼加只用1安打就攻下6分。

美國的攻擊火力還是可畏，先是追近到5：9，多明尼加第4棒塔瑪爾（Gustavo Talmare）5局下補上一發滿貫砲，興奮華麗繞壘，旋轉跳躍回到本壘，美國在6局上的最後反撲由強森（Zaylon Johnson）在兩出局時敲出滿貫砲，雙方最終就以4分差決勝。

兩隊賽後在B組都是2勝1敗，而美國上屆以8戰全勝之姿奪冠，前一敗已要追溯到2019年在預賽最後一戰以1：2輸給墨西哥。