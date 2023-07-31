聽新聞
test
0:00 / 0:00
U12世界盃／1安拿6分、互轟滿貫砲 多明尼加撂倒美國
衛冕軍美國隊今天在U12世界盃棒球賽踢到鐵板，多明尼加首局只有1安打就攻下6分，造成難以挽回的局面，兩隊在比賽尾聲互轟滿貫砲，美國終場以9：13輸球，相隔4年再於U12世界盃吞敗。
美國由努森（Julian Knudsen）先發只取得1個出局數，27球僅10好球，壞球連發投出3次保送，加上美國隊單局3次守備失誤，讓多明尼加只用1安打就攻下6分。
美國的攻擊火力還是可畏，先是追近到5：9，多明尼加第4棒塔瑪爾（Gustavo Talmare）5局下補上一發滿貫砲，興奮華麗繞壘，旋轉跳躍回到本壘，美國在6局上的最後反撲由強森（Zaylon Johnson）在兩出局時敲出滿貫砲，雙方最終就以4分差決勝。
兩隊賽後在B組都是2勝1敗，而美國上屆以8戰全勝之姿奪冠，前一敗已要追溯到2019年在預賽最後一戰以1：2輸給墨西哥。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言