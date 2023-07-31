U12世界盃／陳江和觀賽 兒子陳竑愷敲二壘打

U12世界盃棒球賽台灣隊今天擊敗德國隊，確定晉級複賽，陳竑愷的爸爸、中信兄弟教練陳江和到場觀賽，陳竑愷1安2打點。總教練陳明仁表示，對委內瑞拉比賽很重要，全力搶勝。

U12世界盃棒球賽預賽第3戰，台灣隊今天與實力有段落差的德國隊交手，台灣隊陣容也有比較多的變動，讓前兩戰比較少先發的球員上場。

中職中信兄弟教練陳江和今天到場觀賽，兒子陳竑愷先發打2棒、守三壘，1局上單局第2次打擊機會，敲出二壘安打、送回2分，打擊有表現。

陳竑愷賽後接受轉播訪問表示，二壘安打那個打席剛好抓到偏高的球打到球心，但後面幾次打擊機會不是很滿意，都打到壞球、不是設定好的球路。

台灣隊今天先發投手陳昶叡投打俱佳，先發投3局失1分、拿下勝投，打擊敲出2支安打、貢獻3分打點。對於投球表現，陳昶叡表示壞球太多，也透露開賽暗號有點看錯，所以出現亂流，投到2局有比較放鬆，也謝謝隊友3局有美技守備幫忙。

台灣隊總教練陳明仁表示，賽前觀察德國隊優點是出棒很果決，今天雖然贏球，但球員們還是有點緊張，求好心切，整體表現沒有達到教練團預期的目標，賽後會再提醒。

台灣隊預賽3連勝，確定晉級複賽（超級循環賽），明天與目前戰績也是3勝的委內瑞拉交手，攸關分組排名第1之爭，陳明仁表示，對委內瑞拉的比賽很重要，一定要拿勝，明天會排出最好的陣容應戰。