U12世界盃／中華隊13：2提前5局扣倒德國 複賽門票到手

中華隊今天在U12世界盃棒球賽再傳捷報，雖有3次失誤搗蛋，仍提前在5局以13：2擊敗德國隊，預賽已賽3場全勝，確定前進超級循環複賽。

中華隊首局就把握德國投手不穩的契機，羅宇彥在滿壘時敲出2分打點二壘打先馳得點，接下來仍是綿延不斷、棒棒開花的攻勢，轉眼已靠6安打、3保送串出8分大局，單局打了12人次。

左投陳昶叡擔任先發投手，還沒站上投手丘，中華隊已在記分板上打下8：0領先，儘管守備上也出現瑕疵，最終導致掉分，但陳昶叡在2局上馬上就敲二壘打把分數討回來。

中華隊在4局持續追加分數，包括陳昶叡的打席因揮空出現第3顆好球，德國捕手未順利接捕，接到後也未將球傳向一壘，而是照常回傳投手，形成不死三振。

陳昶叡最終先發3局被敲3安打、失1分，送出4K，陳冠旭中繼1局，王聖穰第5局登板，保送開局後，游擊手羅浩翰也發生傳一壘的大暴傳，讓德國再下一城，且下一棒還是安打，持續面對無人出局就攻占一、三壘的危機，王聖穰在暫停過後連飆3K穩住陣腳。