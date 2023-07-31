中職／統一獅齊力推廣棒球運動 新竹寶山鄉樂樂棒球夏令營上課囉

新竹寶山鄉公所積極推廣並落實基層學生運動，暑假期間，為提升學生多元運動發展，結合擁有廣大球迷基礎的台灣國球，寶山鄉公所特別邀請中華職業棒球大聯盟2023年上半季冠軍統一獅棒球隊於7月31日展開一日『樂樂棒球夏令營』教學活動，球星高國慶、郭阜林與獅隊專業教練團親臨指導，寓教於樂，期望培養學生運動的好習慣。

「寶山鄉樂樂棒球夏令營」全程免費，年齡介於7至12歲的學員皆可報名參加，寶山鄉居民具有優先保障權。限量40個名額在一開放報名瞬間即額滿，邱振瑋鄉長擔心有太多小朋友們希望落空，特別加開20個名額，今（31）日共有60位的幸運小運動員，在寶山國中接受統一獅教練團的專業指導，安排棒球技巧訓練、體適能課程，還有球星棒球心路歷程分享會，在動、靜態雙向課程下，要讓小朋友們快樂學習、體驗棒球樂趣。

統一獅隊非常重視此次的活動，原訂由林岳平總教練與高志綱首席教練帶領豪華教練團，完成於7月29、30日台中舉辦的中華職棒明星賽教練任務後，隨即來到寶山鄉，以最實際的行動回饋社會，但因為明星賽延賽至7月31日，林岳平總教練與高志綱首席教練無法出席，兩人覺得可惜，也希望小朋友們能夠好好享受棒球樂趣。統一獅隊球星高國慶與郭阜林全力相挺，義不容辭參與此次樂樂棒球營活動，高國慶表示，已經很久沒來到新竹打棒球了，期望藉由此次棒球營，能夠讓小朋友更認識棒球、了解棒球。

早上棒球技術訓練將學員分成三組，投球、打擊、守備面面俱到，獅隊教練們下場親自示範，也一一指導學員基本動作。學員們臉上洋溢笑容，從中學習到打棒球的技巧，學員與隨行家長們更趁這個難得的機會，化身小球迷請教練簽名，大家直呼機會實在難得！完成早上技巧訓練課程，下午則是屬於靜態分享會，教練們分享自身的棒球歷程。郭阜林分享小學參加棒球隊第一天就跑十圈操場，讓現場小朋友都不敢置信；高國慶提到，職業棒球環境競爭相當激烈，職棒這條路也相當艱辛，現在小朋友打球環境相比以前已進步許多，同時也鼓勵小朋友們勇敢追夢！夏令營尾聲讓學員們進行分組對抗，雖然只有一天短短的課程，學員們收穫良多，打球技巧有明顯進步，看到學員們臉上的笑容，也讓教練們感到很滿足。

寶山鄉邱振瑋鄉長表示，棒球夏令營全程免費，非常感謝統一隊派出規模盛大的教練團，在忙碌的行程中特地安排來到寶山鄉指導小朋友們棒球技巧，更希望每一個參加的小朋友們，都能好好把握這次難得的機會，棒球是台灣的國球，唯有培養下一代運動的好習慣，台灣棒球才能持續地發光發熱，未來也會持續在寶山鄉提倡各項體育活動，推展棒球、足球、籃球及舞蹈課程等，期待有一天我們有『寶山之光』，讓大家與有榮焉。

新竹寶山鄉樂樂棒球夏令營上課，統一獅球員參與。 相信育樂提供

新竹寶山鄉樂樂棒球夏令營上課，統一獅球員參與。 相信育樂提供