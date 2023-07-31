U12世界盃／委內瑞拉7：1輕取日本 A組率先3連勝成中華隊最大對手

U12世界盃上屆亞軍委內瑞拉隊不好惹，今天面對日本隊以7：1快意奪勝，預賽已收3連勝，預料將是中華隊在分組最大的競爭對手。

委內瑞拉首局就出現2轟，第2棒的拉德拉（Alexandro Ladera）、第4棒的薩摩拉（Ezequiel Zamora）都敲陽春砲。委內瑞拉前3局都有分數進帳，第5局再以3安打開局、打下3分奠定勝基。

委內瑞拉先發投手昆泰羅（Dennis Quintero）投4.2局僅被敲1安打，但出現5次保送控球不穩，所失1分正是在第2局保送後，接連出現暴投、投手犯規奉送壘包，第5局在連3次保送後被換下，由此役有全壘打的薩摩拉登板把關4：1領先，最終後援1.1局，未被敲出安打、無失分。

委內瑞拉前兩場以10：0、19：2依序擊敗墨西哥、澳洲隊，今天再對日本取勝後，成為A組首支3連勝球隊。中華隊將在明天晚上6點半碰上委內瑞拉，預料將是A組龍頭決定戰。