WBF軟式少棒／中華隊射日排名第5 蔡皓丞獲選優秀選手

中華隊前往日本東京江戶川參加WBF（I.B.A-BOYS）第41屆世界軟式少棒錦標賽，今天在五、六名之戰對上日本第2隊（大阪），許恩宇揮出再見安打，以4：3獲勝，本屆賽事排名第5。

中華隊在預賽以3：2擊敗日本，兩隊今天又碰頭，日本開賽攻下兩分，中華隊2局下追回1分，3局下再靠許恩宇、王楷澄、陳宥瑞安打，加上對方暴投，攻下兩分超前比數。

日本4局上利用保送、失誤追成3：3平手，中華隊4局下攻勢再起，蔡珵安揮出二壘打，接著許恩宇關鍵中外野安打，攻下致勝分。

許恩宇也是中華隊先發投手，完成1.2局任務後，蔡皓丞接手2.1局奪勝；總教練鄭敬樺表示，許恩宇投球較不穩定，但打擊有發揮，這次選手攻擊平均，盡量讓16名球員都出場。