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WBF軟式少棒／中華隊射日排名第5 蔡皓丞獲選優秀選手

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
中華隊在本屆世界軟式少棒錦標賽排名第5。 圖／中華民國學生棒球運動聯盟提供
中華隊在本屆世界軟式少棒錦標賽排名第5。 圖／中華民國學生棒球運動聯盟提供

中華隊前往日本東京江戶川參加WBF（I.B.A-BOYS）第41屆世界軟式少棒錦標賽，今天在五、六名之戰對上日本第2隊（大阪），許恩宇揮出再見安打，以4：3獲勝，本屆賽事排名第5。

中華隊在預賽以3：2擊敗日本，兩隊今天又碰頭，日本開賽攻下兩分，中華隊2局下追回1分，3局下再靠許恩宇、王楷澄、陳宥瑞安打，加上對方暴投，攻下兩分超前比數。

日本4局上利用保送、失誤追成3：3平手，中華隊4局下攻勢再起，蔡珵安揮出二壘打，接著許恩宇關鍵中外野安打，攻下致勝分。

許恩宇也是中華隊先發投手，完成1.2局任務後，蔡皓丞接手2.1局奪勝；總教練鄭敬樺表示，許恩宇投球較不穩定，但打擊有發揮，這次選手攻擊平均，盡量讓16名球員都出場。

中華隊以台北市東園國小為主體，蔡皓丞獲選大會優秀選手；鄭敬樺指出，蔡皓丞表現出色，在關鍵比賽吃下不少局數，投球貢獻大，這次全隊都有發揮空間、收穫很多，希望小朋友體驗國際賽後，未來更成長。

中華隊蔡皓丞抱回優秀選手獎。 圖／中華民國學生棒球運動聯盟提供
中華隊蔡皓丞抱回優秀選手獎。 圖／中華民國學生棒球運動聯盟提供

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