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IBA少棒／中華射日拿第五名 蔡皓丞獲得優秀選手

聯合新聞網／ 智林體育台提供
中華隊蔡皓丞獲選優秀選手。 學生棒球聯盟提供
中華隊蔡皓丞獲選優秀選手。 學生棒球聯盟提供

中華隊赴日本東京江戶川參加WBF(I.B.A-BOYS)第41屆世界軟式少年棒球錦標賽，今天(31日)在五六名之戰對上日本第2隊(大阪)，靠著許恩宇再見安打，以4比3獲勝，拿下第五名。

中華隊與日本2在預賽就對戰過，當時中華隊以3比2險勝，雙方在第五名之爭又碰頭，日本2一開賽先進帳2分，中華隊2局下則追回1分，3局下1出局後，許恩宇、王楷澄、陳宥瑞安打連發，加上暴投，追加2分。

日本2第4局利用保送、失誤將比分扳平為3比3，中華隊在4局下持續進攻，蔡珵安敲出二壘安打率先上壘，2出局後，日本2投手出現觸身球，許恩宇適時敲出中外野安打，一棒送回再見分。

中華隊動用兩任投手，許恩宇先發1.2局、蔡皓丞2.1局，總教練鄭敬樺表示，許恩宇表定最後一場先發，他這次投球較不穩定，打擊有發揮，這次選手攻擊較平均，我們也盡量讓16名球員都下場參賽。

蔡皓丞獲選優秀選手，鄭總提到，他這次關鍵比賽吃下不少局數，投球貢獻大，表現出色。中華隊以台北市東園國小為主體，以第五名坐收，鄭敬樺說，小孩子這次都有發揮空間，收穫滿多，希望這次國際賽能讓他們體驗，未來更成長。

中華隊許恩宇敲出再見安打。 學生棒球聯盟提供
中華隊許恩宇敲出再見安打。 學生棒球聯盟提供

中華隊以第五名坐收。 學生棒球聯盟提供
中華隊以第五名坐收。 學生棒球聯盟提供

日本 大阪 北市

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