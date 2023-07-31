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日職／王柏融轉支配下原因？日媒：加強左打+刺激其他洋將

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

日本火腿隊昨天將王柏融轉為支配下球員，令許多球迷感到驚訝，日本媒體分析，火腿想強化左打火力，且王柏融可能刺激其他洋將。

《體育日本》今天撰文指出，目前火腿一軍主力陣容中，具備長打能力的左打只有清宮幸太郎，台灣「大王」的逆襲可能成為球隊崛起關鍵。

該報導提到，王柏融去年一軍打擊率只有0.063，今年和火腿簽下育成合約重新出發，雖然開季狀態不佳，但目前在二軍已累積6發全壘打，他的長打能力還在。

接著攤開今年火腿洋砲的數據，捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）出賽75場，打擊率0.245、12轟、37分打點，內野手艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）出賽39場，打擊率0.208、3轟，今年季中才加入的韓森（Alen Hanson）打擊率0.152、4轟，對日職適應不良。日媒分析，「如果擁有4年日職經驗的王柏融加入打擊陣容，對其他外籍球員來說會是一個刺激。」

王柏融

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