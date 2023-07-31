棒球／停辦兩年 北市學生棒球暑期聯賽今開打

因疫情停辦2年的北市學生棒球暑期聯賽今起至8月24日登場，今年共35支球隊參賽，還新增青棒甲組比賽，邀請新北、桃園4支甲組棒球隊與北市高中甲組棒球隊同場較勁，為黑豹旗青棒賽做準備，希望藉由不同的對戰組合，累積經驗。

台北市體育局表示，這次舉辦暑期聯賽的主要目的，在於提升球員戰力，強化各校際間棒球技術切磋，包含建國中學、成功高中、景文高中是北市青棒乙組傳統強校，近年因社區棒球日益興盛，乙組社團球隊均有明顯進步，其中以師大附中及麗山高中表現最佳，擠身北市青棒乙組排名之列。

今年除北市三級學校乙組社團球隊相互較勁，還新增青棒甲組，邀請新北市秀峰高中、崇義高中及桃園市大溪高中、壽山高中4支勁旅，與台北市高中甲組大理高中、陽明高中、南港高工、稻江商職同場競技。

體育局說，對高中球隊而言，本賽事是年度黑豹旗全國青棒大賽前的熱身賽，共有35支學校隊伍參賽，今起在新生公園及迎風河濱公園觀山Ｄ、Ｅ、Ｆ棒球場開打，現場免費開放觀眾入場。