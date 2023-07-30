中職／明星隊對中華隊4連勝 餅總「換邊站」止敗

中華職棒明星賽連3屆採取中華隊對抗明星隊形式，今年依舊由明星隊略勝一籌，以6：3擊敗中華隊，對戰4連勝、5連不敗，只不過這次執教明星隊的「餅總」林岳平終止個人2連敗。

今年以亞冠賽形式組成的中華隊在2局上先馳得點，林子豪、戴培峰、林靖凱連續3支安打，從明星隊先發投手德保拉手中攻下1分。

只不過明星隊只用半局就奠定戰局，2局下無人出局、二三壘有人，王威晨敲出內野安打追平，1出局後林立、陳傑憲連續2支安打敲回2分，林立後續又靠暴投得到單局第4分；中華隊在5局、6局上各攻下1分，然而7局下明星隊又攻回2分，雙方回到3分差。

7局上林岳平開啟「實驗室」，吉力吉撈站在中職生涯無論一、二軍都沒守過的一壘，范國宸也回到久違的三壘，兩人立刻就有生意上門，該局吉力吉撈接殺界外高飛球、范國宸接滾地傳往一壘封殺，都沒發生失誤。

反而是9局上吉力吉撈與福來喜互換，回到熟悉的捕手發生失誤，在2出局、一壘有人時，沒能接殺戴培峰敲出的內野高飛球，讓中華隊攻占一三壘，好在明星隊仍守下最後一個出局數，拿下勝利。

林立替補受傷的岳東華擔任明星隊二壘手，前兩打數都敲出安打，有1打點、1得分，加上前一屆，締造明星賽連續4打數敲安的聯盟次高紀錄，可惜後兩打席都繳白卷，無緣追平由葛雷諾、張建銘、王柏融保有的連5打數安打。

2019年明星賽配合年底12強，首度以中華隊對抗明星隊形式開打，中華隊成績是1和、1敗，接下來兩年明星賽因疫情中斷，去年中華隊由林岳平領軍吞下2敗，今年林岳平「換邊站」終於終結個人惡夢，但中華隊仍困在「魔咒」中，就看明天的明星賽能否破解。