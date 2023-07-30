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中職／超感動！雖只來3次 李多慧表白：台灣就像我的家一樣
李多慧本周來台參與中華職棒明星賽應援，而他在今天明星賽開打之際，也發表個人最新YT影片，標題就讓台灣粉絲感動不已，「雖然只去過三次台灣，但台灣已經像我的家一樣..這次出差真的很完美。」
這是時隔近兩周，李多慧發布的最新影片，主要是以6月底她來台開球，以及為了個人秀辛苦的練舞，看得出來她敬業的一面，也讓粉絲紛紛留言，
「很感動的是看到多慧勇往直前，離開舒適圈，面對陌生環境還是不斷努力。」、「真感動多慧是這樣想的，沒錯台灣是多慧的家。」、「很高興妳在地球上除了韓國以外又多了一個家，樂天在台灣話的解釋上有特別樂觀的意思。」
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