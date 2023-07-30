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U12世界盃／高聖凱「強投豪打雷射肩」 對墨超前轟助中華隊2連勝

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U12世界盃／高聖凱強投豪打雷射肩 對墨超前轟助中華隊2連勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U12世界盃少棒賽預賽A組對墨西哥隊之戰，中華隊高聖凱先發3局失1分。圖／世界棒壘總會提供
U12世界盃少棒賽預賽A組對墨西哥隊之戰，中華隊高聖凱先發3局失1分。圖／世界棒壘總會提供

「強投豪打雷射肩」，中華隊隊長高聖凱一場比賽全秀出來，今天在台南亞太棒球場舉行的U12世界盃少棒賽，中華隊靠著高聖凱先發3局失1分，加上一發超前兩分砲、外野長傳美技阻殺，以5：3墨西哥隊，在預賽A組取得2連勝。

高聖凱扛起中華隊第二戰先發任務，雖然首局投出三上三下，但2局下遇到亂流，1出局後出現保送、安打加上捕逸，讓對手進占二三壘，結果因為對手的推進掉分。

中華隊雖是先落後的一方，但昨天敲出再見安打的王聖穰今天再次建功，4局上邱亞恩先敲安上壘，並靠推進上二壘，王聖穰的適時安打敲回1分打點，追平比數。

高聖凱維持住平手局面，投完3局退場，僅被敲出1安打，但丟掉1分，4局下轉當右外野手馬上展現雷射肩，2出局一壘有人時，中繼的田君翰被敲出安打，但高聖凱長傳三壘抓到跑者，美技守備終結攻勢。

5局上又是高聖凱搶走鏡頭，先是黃譯皜靠著腳程跑出內野安打，下一棒的高聖凱一棒將球掃到左外野全壘打牆外，這支中華隊本屆首轟幫助球隊以3：1超前比數；6局上鄭奇恩在1出局、二三壘有人時的適時安打，追加2分打點。

5局下接替登板的林定緯失守，面對首名打者就被歐特佳（Maximiliano Ortega）敲出一發陽春砲，好在後續回穩，連抓3個出局數。

不過6局下林定緯續投卻在1出局後被敲2安加上保送，留下滿壘退場；林品佑上場接手被敲出高飛犧牲打，丟掉1分換來第2個出局數，只不過一、三壘有人時，現場雨勢突然加大，只能宣告比賽暫停。

等待2個多小時後，比賽恢復進行，林品佑回到投手丘面對今天曾開轟的歐特佳，2壞球走在前，但下一顆讓對手敲出投手方向滾地球，傳往一壘抓到最後出局數。

U12世界盃少棒賽預賽A組對墨西哥隊之戰，中華隊王聖穰敲回追平分。圖／世界棒壘總會提供
U12世界盃少棒賽預賽A組對墨西哥隊之戰，中華隊王聖穰敲回追平分。圖／世界棒壘總會提供

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