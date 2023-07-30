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日職／王柏融轉正式球員 從199到99每步路都不好走

中央社／ 台北30日電
王柏融轉成支配下球員。 王柏融臉書
王柏融轉成支配下球員。 王柏融臉書

旅日火腿隊台灣好手王柏融今年從育成球員合約出發，繼續留在日職打拚，今天確定轉正式球員，王柏融直言從背號199到99，每步路都不好走，接到轉正消息，有感動及無比的珍惜。

北海道日本火腿鬥士隊台灣好手王柏融去年底與球隊簽下育成球員合約，背號199號、續留日職打拚，本季在二軍出賽，加上今天比賽總計49場出賽，共150打數敲出33支安打，包括6發全壘打，打擊率2成20。

根據日媒報導，火腿隊將王柏融轉為正式球員（支配下球員）、背號99號。王柏融也透過臉書（Facebook）表示，從199到99，這些日子中每一步路都不好走，對他來說這是一個艱辛的歷練。好比日常訓練般，需藉由不斷的訓練積累來產生強度，帶領自己的生命能量，挺過路途中每一道特別的關卡。

王柏融感謝自己的耐力與恆心，更感恩這些日子裡，給予他全力支持的每一名親朋好友與球迷，以及相信自己能做的毅力。

他寫道：「當我收到這份消息時，是感動、是滿滿的感謝，及更加無比的珍惜。很珍惜從199到99這段日子裡發生的所有，這段日子對我來說，都是非常重要的養分。」

王柏融提到，特別感謝球團的肯定，即使在199的日子裡，仍提供完善的訓練栽培、無後顧之憂的日常照料，讓他能全力在這段日子裡，好好鍛鍊自己、讓自己能夠有所成長與精進，再次感謝球團給予肯定與機會，也希望能繼續幫助球隊。

王柏融 日本火腿鬥士

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