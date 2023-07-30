中職／全壘打大賽林安可8轟奪冠 江坤宇0轟累癱被抬走

中華職棒明星賽首日因雨延賽，今天終於順利舉行，兩天併一天舉行的全壘打大賽，原本自稱「志在參加」的林安可，結果與餵球投手陳傑憲的搭擋下，敲出8轟奪得全壘打王，高人氣的江坤宇「不負眾望」0轟作收。

原本進行兩天的全壘打大賽，受昨天下雨影響，預賽、決賽合併舉行，8名參賽者一戰決勝，採計時制（3 分鐘/人） ，敲出最多轟者奪冠。

今天風勢左外野逆風，幾名右打者都吃足苦頭，率先上場的高國輝敲出5轟，其中2轟是金球，吉力吉撈・鞏冠打到剩30幾秒時才出現首轟，最後30秒金球階段才追加1轟。

左打的蘇智傑則是最後30秒金球時間前就敲出6轟，最後再追加1轟，一度站上第一，後面兩位右打的福來喜、劉基鴻也都僅4轟。

不過輪到統一獅隊隊友林安可也是左打，一開始雖然有點卡關，但只見餵球的陳傑憲稍微溝通後，開始加速開轟，倒數30秒前敲出6轟，金球時刻更敲出2轟，超越蘇智傑。

壓軸的兩人都很有看點，「大師兄」林智勝賽前喊出「沒有敲出2轟以上就請全隊星巴克」，結果最終僅1轟；而本來就非強打路線的江坤宇因球迷厚愛入選，僅敲出2發界外全壘打，以0轟作收，最後打到累癱倒在地上，隊友立刻一哄而上，將他扛回休息區。

另外全方面打擊王則有6位投手競技，要考驗將球擊到特定地點的控制力，壓軸登場的呂彥青擊出7分奪冠，另外依序是趙璟榮6分、陳克羿5分、黃子鵬5分、江國豪3分、德保拉2分。