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日職／王柏融轉支配下重穿99號 日媒盼成「起爆劑」

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日職／王柏融轉支配下重穿99號 日媒盼成「起爆劑」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 擷圖自推特
王柏融。 擷圖自推特

趕在截止期限前，日職火腿隊今天將旗下的台將王柏融轉為支配下球員，背號縮減一位數重新穿上旅日第一年曾穿過的99號球衣，日媒更期待王柏融能扮演「起爆劑」的作用，幫助一軍提升排名。

今年是王柏融轉戰日職的第5個球季，由於前4年一軍成績不理想，今年以育成球員身分出發，根據日職規定，育成球員轉支配下最晚時間是7月31日，錯過今年就無法升上一軍。

而火腿隊在今天將王柏融正式轉為支配下球員，代表今年仍有機會挑戰一軍，日本媒體「體育報知」指出，火腿隊目前戰績在太平洋聯盟墊底，先前13連敗期間場均得分僅2.1，如今登錄這位前中職三冠王，或許有機會扮演起爆劑帶動排名向上提升。

王柏融近期手感不錯，在二軍近15戰敲出3轟，單月打擊率也超過2成50，本季累計49場出賽，150打數敲出33支安打，打擊率2成20。

王柏融 火腿 中職

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