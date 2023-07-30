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IBA少棒／遭中國再見場內全壘打 中華明拚第五

聯合新聞網／ 智林體育台提供
中華隊與中國之戰。 學生棒球聯盟提供
中華隊與中國之戰。 學生棒球聯盟提供

中華隊赴日本東京江戶川參加WBF(I.B.A-BOYS)第41屆世界少年棒球錦標賽，今天(30日)在8強賽對上中國，遭到中國場內全壘打逆轉說再見，以5比6落敗，稍後對上菲律賓Tanauan的排名資格賽則以3比0獲勝，明天將打五、六名之戰。

中華隊以台北市東園國小為主體，昨日首戰先以15比1擊敗菲律賓Wildcats，再以3比2險勝日本第2隊，以分組第一晉級8強，今天與中國進行8強賽，雙方你來我往，中華隊一開賽靠著吳祐宇安打先馳得點，中國則在2局下2出局後利用中華隊投手不穩，接連四死球，只用1安打就攻進3分。

中華隊3局上以4保送1失誤同樣攻下3分，4局上再下一城，取得5比3領先，不過4局下投手一開始就接連保送兩名打者，讓中國逮到機會，第一棒劉元甲跑出場內全壘打直接清壘結束比賽。

中華隊稍後與同樣在8強賽落敗的菲律賓Tanauan交手，1局下藉著王楷澄安打、盜壘以及暴投首開紀錄，4局下趁著對方投手控球失準再搶下2分，拿下最後勝利。

中華隊總教練鄭敬樺表示，打完第一局觀察中國沒那麼好打，實力比起昨天對到的菲律賓穩定，原本投手在最後半局忽然控球不穩出現連續保送，雖然換投，不過外野手判斷失誤，被對方攻下再見分，大家都很錯愕。

中華隊緊接對上菲律賓重整旗鼓，鄭總說，提醒小朋友把最好的那一面拿出來，細節處理好，每一場比賽都是累積經驗，還是要拚戰到最後。

中華隊8強賽不敵中國。 學生棒球聯盟提供
中華隊8強賽不敵中國。 學生棒球聯盟提供

菲律賓 日本 北市

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