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U12世界盃／巴拿馬教頭遭趕出場 美國預賽2連勝

中央社／ 雯台北30日電
美國預賽二連勝。 U12世界盃臉書
美國預賽二連勝。 U12世界盃臉書

U12世界盃棒球賽美國今天與巴拿馬交手，兩隊僵持至5局，巴拿馬隊總教練因為抗議被趕出場，美國隊5局下靠著安打、接連投手犯規攻下3分奠定勝基，以6比4拿下預賽2連勝。

U12世界盃棒球賽在台南亞太國際棒球訓練中心少棒球場舉行，B組預賽美國隊昨天首戰大比分差擊敗紐西蘭隊，今天與巴拿馬隊交手。

巴拿馬1局上靠著接連2支安打、滾地球先馳得點，美國隊1局下靠著安打、保送、高飛犧牲打送回追平分。

美國隊2局下強森（Zaylon Johnson）、歐曼（Michael Ohman）接連二壘打超前比分，再靠著安打、保送攻占滿壘，滿壘時再選到四壞保送、擠回團隊第3分。

巴拿馬3局上再追回2分、3比3扳平比數，兩隊僵持到5局，巴拿馬隊有狀況，總教練賓多（ElpidioPinto）因為抗議被主審驅逐出場，賓多不服判決，認為他只是確認好壞球數，但主審認為他的抗議中斷比賽時間太久，還是將他趕出場。

美國隊5局下有攻勢，2出局後靠著接連四壞保送、投手犯規、強森安打送回超前分，再靠著接連投手犯規跑回2分、奠定勝基。

巴拿馬隊6局上追分，1人出局後靠著接連2支安打攻占得點圈，再靠著失誤跑回1分，但攻勢沒有延續、吞下敗仗。

棒球

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