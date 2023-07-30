中職／全壘打大賽預賽、決賽合併 明星賽因雨調整

中華職棒明星賽首日受到大雨影響延至周一舉行，今天第二天活動配合作出調整，原本分為兩天進行的全壘打大賽，今天直接預賽、決賽合併，一戰定勝負，就看天公能否作美。

連盟表示，今（30）日全壘打大賽預賽及決賽合併進行，8位選手直接進行全壘打大賽決賽，最終擊出最多全壘打者，即為此次全壘打大賽冠軍。

全壘打大賽規則修正如下： ● 採計時制(3分鐘/人) ● 每人一次暫停機會，暫停時間為60秒 ● 裁判確認擊出球落地後，才給予投手下一球 ● 全壘打數較多者為本屆全壘打王 ● 若平手則先比較【成功率】，若遇平手狀況，每人各加3次擊球PK，若再遇平手則再加3球，以此類推。 ● 公益機制：每人最後30秒為金球時間，每擊出一支全壘打，臺灣銀行捐贈5克黃金存摺。

全壘打大賽原本預計是昨天進行預賽，今天再舉行決賽，然因因昨日台中雨勢不斷，等待多時後決定延賽，為了不讓球迷空手而歸，兄弟投手鄭浩均還跑到觀眾席獻唱。

今天活動從11點20分球員陸續進場，下午3點正式啟動，先進行趣味接力賽、全方位打擊王及全壘打大賽等戰技挑戰賽，明星對抗賽預計5點開打。