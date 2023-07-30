中職／明星賽今天登場 台中棒球教父魏來長入名人堂

全國棒球迷期盼的「2023中華職棒明星對抗賽」因雨延至今、明兩天在台中洲際棒球場舉行，明星賽程因雨延至7月31日，值得一提的是「台中棒球教父」魏來長今年獲選進入台灣棒球名人堂。市長盧秀燕2019年也頒贈「台中市傑出人士榮譽獎章」，感謝魏來長終身為棒球運動貢獻。

魏來長2020年12月辭世，50年前帶領台中金龍少棒隊贏得世界冠軍，有「台中棒球教父」之稱。教出陳智源、郭源治等球星，是台灣第一代棒球國寶級教練。

台中市長盧秀燕2019年特別頒贈魏教練「台中市傑出人士」榮譽獎章，感謝他終生為棒球運動的貢獻。

李昱叡指出，台中市除獲國際棒壘球總會肯定獲頒為「世界棒球之都」，洲際棒球場更是國內指標棒球場、職棒中信兄弟主場，近年台中接連舉辦2019亞洲棒球錦標賽、世界12強棒球錦標賽；睽違10年，今年再度成功舉辦2023世界棒球經典賽，今年也將舉行U18世界盃棒球錦標賽、亞錦賽，多項重要國際賽事在台中接棒登場，蓬勃發展。

運動局表示，這屆明星賽延續去年組隊方式，由球迷票選出的中華職棒明星隊與中華隊進行兩場對抗賽，中職明星隊由今年世界棒球經典賽中華隊總教練林岳平帶領，中華隊則由今年底亞洲職棒冠軍爭霸賽總教練陳金鋒領軍，人氣與實力的交鋒相當吸睛。球迷喜愛的戰技賽「趣味接力賽」，最刺激的「全壘打大賽」，將讓台中充滿棒球的熱情氛圍。

此外，今年明星賽網路票選活動非常熱烈，總投票數763萬5085票，中信兄弟「小可愛」江坤宇，總計獲得25萬0481票穩坐第一高票外，專業投票部分也獲得53位教練和球員、26位媒體支持，拿下加權100分的完美分數，榮登今年人氣王寶座。