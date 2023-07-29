U12世界盃／中華隊7局下關鍵跑壘有練過！總教練：打出去就是拚本壘

中華隊今天在U12世界盃棒球賽「開門紅」，與強敵日本打到延長僵局，7局下靠王聖穰的再見安打以3：2勝出，賽後童言童語說：「我現在覺得打棒球很快樂」；總教練陳明仁談7局下的關鍵跑壘，當時前位跑者正是自家的花蓮太巴塱國小子弟兵高聖凱，是戰術可以奏效的關鍵。

中華隊此役是先失分的一方，但小將們展現強心臟，2局下先靠邱亞恩、王羽翔、王聖穰連3棒敲安追平，7局下也在1分落後情況下，高聖凱的機警跑壘先追平，王聖穰補上再見內野安打；此外，葉壘從第4局登板一路壓制日本打線，最終投4局僅被敲1安打，突破僵局所失的1分不算自責分。

王聖穰的2支安打都有打點，是今天打線上的最大英雄，陳明仁對他也有高度評價，「聖穰很穩，不管是球速快的、變化球的，都會盯著球去打，他上場我們就有機會了。」對於兩位投手邱亞恩、葉壘也給予100分的讚賞。

王聖穰賽後應答流暢又可愛，迅速捕捉球迷的心，他表示，「打擊時很緊張，打出去瞬間覺得很開心，所以我現在覺得打棒球很快樂。」對戰日本的心得，他回應：「身材都很好，擊球很扎實，打出去很強勁，守備基本功都很好，是我們可以學習的地方。」

中華隊能在7局勝出的關鍵之一，還有高聖凱當時在王羽翔的打席，趁內野滾地球先跑三壘，再積極搶攻本壘，陳明仁表示，「集訓期間有針對PK練習，剛好是我們太巴塱的聖凱跑壘，打出去就知道是拚本壘，沒有其他想法，這一分相當重要。」