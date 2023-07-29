U12世界盃／中華隊強心臟！王聖穰再見安打 延長7局射日

中華隊在U12世界盃棒球賽旗開得勝，今天與強敵日本隊廝殺到延長7局，高聖凱的積極跑壘、王聖穰再見安打，以3：2擊敗日本，在本屆賽會首場突破僵局展現小將們的強心臟。

昨天的開幕日因颱風攪局，比賽全數延期，中華隊首戰對手也從昨天的澳洲變成今天的日本，一開門就要迎接強敵。

中華隊由邱亞恩先發3局被敲3安打、失1分（無責失），他在2局上被和田健吾敲二壘打、三井蓮敲一壘打，加上捕手王羽翔傳一壘的失誤，日本先搶下1分。

中華隊則在2局下就靠邱亞恩、王羽翔、王聖穰連3棒敲安追平，兩隊此後都無法再取分數，包括4局上日本憑藉1安打和2次投手犯規，僅一出局已經進占三壘，但下一棒小栗明打向三壘的滾地球，三壘手沈偉凡接球後傳本壘擋下超前分，小栗明隨後也在一壘上遭牽制出局。

兩隊以1：1進入突破僵局，從無人出局、一二壘有人開局，葉壘從第4局起接手投球，僅被敲1安打，繼續把關第7局，以三振抓下第一個出局數，藪内雅也的三壘方向滾地球送回1分，再飆K讓日本僅能帶著1分領先進入下半局。

中華隊7局下、一出局時，王羽翔打在捕手正面，二壘跑者高聖凱先上三壘，趁傳球大膽再跑本壘，日本的傳球傳偏，讓中華隊先跑回追平分，王聖穰再補上再見內野安打，此役繳出單場雙安的好表現。