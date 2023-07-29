快訊

台大經費2至3倍 陳文章揭北京清大每年結餘：非常可怕的數字

砰！台中豐原變電箱開關故障 近4000戶停電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U12世界盃／中華隊強心臟！王聖穰再見安打 延長7局射日

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊由邱亞恩先發出戰日本隊，投3局失1分（無責失）。圖／WBSC提供
中華隊由邱亞恩先發出戰日本隊，投3局失1分（無責失）。圖／WBSC提供

中華隊在U12世界盃棒球賽旗開得勝，今天與強敵日本隊廝殺到延長7局，高聖凱的積極跑壘、王聖穰再見安打，以3：2擊敗日本，在本屆賽會首場突破僵局展現小將們的強心臟。

昨天的開幕日因颱風攪局，比賽全數延期，中華隊首戰對手也從昨天的澳洲變成今天的日本，一開門就要迎接強敵。

中華隊由邱亞恩先發3局被敲3安打、失1分（無責失），他在2局上被和田健吾敲二壘打、三井蓮敲一壘打，加上捕手王羽翔傳一壘的失誤，日本先搶下1分。

中華隊則在2局下就靠邱亞恩、王羽翔、王聖穰連3棒敲安追平，兩隊此後都無法再取分數，包括4局上日本憑藉1安打和2次投手犯規，僅一出局已經進占三壘，但下一棒小栗明打向三壘的滾地球，三壘手沈偉凡接球後傳本壘擋下超前分，小栗明隨後也在一壘上遭牽制出局。

兩隊以1：1進入突破僵局，從無人出局、一二壘有人開局，葉壘從第4局起接手投球，僅被敲1安打，繼續把關第7局，以三振抓下第一個出局數，藪内雅也的三壘方向滾地球送回1分，再飆K讓日本僅能帶著1分領先進入下半局。

中華隊7局下、一出局時，王羽翔打在捕手正面，二壘跑者高聖凱先上三壘，趁傳球大膽再跑本壘，日本的傳球傳偏，讓中華隊先跑回追平分，王聖穰再補上再見內野安打，此役繳出單場雙安的好表現。

中華隊 棒球

延伸閱讀

U12世界盃／委內瑞拉演出無安打比賽 擊退墨西哥首戰奪勝

U12世界盃／委國隊長無安打比賽+3安 首戰墨西哥大捷

IBA少棒／中華撂倒菲律賓再射日 分組第一搶進8強

U12世界盃／美國43：1贏到破紀錄 紐西蘭向滿貫砲球員萌討擊掌

相關新聞

U12世界盃／中華隊強心臟！王聖穰再見安打 延長7局射日

中華隊在U12世界盃棒球賽旗開得勝，今天與強敵日本隊廝殺到延長7局，高聖凱的積極跑壘、王聖穰再見安打，以3：2擊敗日本，...

U12世界盃／中華隊7局下關鍵跑壘有練過！總教練：打出去就是拚本壘

中華隊今天在U12世界盃棒球賽「開門紅」，與強敵日本打到延長僵局，7局下靠王聖穰的再見安打以3：2勝出，賽後童言童語說：...

U12世界盃／美國43：1贏到破紀錄 紐西蘭向滿貫砲球員萌討擊掌

U12世界盃棒球賽首日因颱風攪局，6戰全數泡湯，今天終於迎接賽事開打，衛冕冠軍美國隊預賽首戰下馬威，提前在4局打完以得分...

U12世界盃／委內瑞拉演出無安打比賽 擊退墨西哥首戰奪勝

U12世界盃棒球賽今天順利開打，在下午進行的2場A組賽事，委內瑞拉靠著羅德里格斯投出無安打比賽，加上演出3安猛打賞，終場...

中職／雨神「獨厚」台中 明星賽延到周一締造首見紀錄

中華職棒明星賽首日受到雨彈襲擊，雨勢遲遲未見減緩，最終在晚上6點45分宣布延賽，改到31日原場地進行，將是中職史上第一場...

U12世界盃／委國隊長無安打比賽+3安 首戰墨西哥大捷

U12世界盃棒球賽上屆亞軍委內瑞拉，今天在預賽首戰展現強大火力，其中隊長羅德里茲奎茲（Willy Rodriguez）擔...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦