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U12世界盃／委內瑞拉演出無安打比賽 擊退墨西哥首戰奪勝

中央社／ 台北29日電
2023年第7屆U12世界盃少棒錦標賽29日在台南順利開打，A組委內瑞拉靠著球員羅德里格斯（Willy Rodriguez）（圖）投出無安打比賽，加上3安猛打賞演出、包辦2分打點，終場率隊以10比0擊敗墨西哥。（世界棒壘球總會提供）中央社
2023年第7屆U12世界盃少棒錦標賽29日在台南順利開打，A組委內瑞拉靠著球員羅德里格斯（Willy Rodriguez）（圖）投出無安打比賽，加上3安猛打賞演出、包辦2分打點，終場率隊以10比0擊敗墨西哥。（世界棒壘球總會提供）中央社

U12世界盃棒球賽今天順利開打，在下午進行的2場A組賽事，委內瑞拉靠著羅德里格斯投出無安打比賽，加上演出3安猛打賞，終場以10比0擊敗墨西哥；德國則以7比3擊退澳洲。

U12世界盃棒球賽原訂昨天於台南亞太國際棒球場少棒球場開打，不過因雨勢6場比賽全數延賽。賽事於今天順利開打，地主台灣隊被分在A組，同組對手還有委內瑞拉、墨西哥、日本、澳洲、德國，分組前3名晉級複賽。

台灣隊今天在晚間與日本隊交手，下午A組賽事則是有2場，在少棒主球場的賽事由去年亞軍委內瑞拉與墨西哥隊交手，委內瑞拉的先發投手羅德里格斯（Willy Rodriguez）主投6局完全沒有被敲出安打，僅出現1次保送，送出6次三振，完封對手。

委內瑞拉打線則是在3局上展開攻勢，一、二壘有人時拉德拉（Alexandro Ladera）敲二壘安打送回第1分，之後羅德里格斯敲出安打，帶有2分打點，幫自己打下分數；第4局委內瑞拉再得1分，6局上更是打了11個人次、攻下6分大局，終場委內瑞拉就以10比0擊敗墨西哥，旗開得勝。

此戰羅德里格斯除了投球有好表現，攻擊方面先發打第3棒，演出4打數敲出3支安打、包辦2分打點的表現，投打兼優。

另一場A組賽事，德國隊則是以7比3擊敗澳洲隊，也拿下首勝。

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