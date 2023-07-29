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U12世界盃／委國隊長無安打比賽+3安 首戰墨西哥大捷

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
委內瑞拉先發投手羅德里茲奎茲（Willy Rodriguez）今天對墨西哥完投6局，繳出無安打比賽，打擊區上還貢獻3安打。圖／WBSC提供
委內瑞拉先發投手羅德里茲奎茲（Willy Rodriguez）今天對墨西哥完投6局，繳出無安打比賽，打擊區上還貢獻3安打。圖／WBSC提供

U12世界盃棒球賽上屆亞軍委內瑞拉，今天在預賽首戰展現強大火力，其中隊長羅德里茲奎茲（Willy Rodriguez）擔任先發投手、第3棒，投手丘上完投6局，繳出無安打比賽，打擊區上還敲3安打，委內瑞拉終場以10：0完封墨西哥。

兩軍分在中華隊所在的A組，今天的較勁由委內瑞拉端出技高一籌的戰力，前兩局0：0後，委內瑞拉在第3局打開攻勢、單局攻下3分，包括羅德里奎茲在二、三壘有人時敲安，帶有2分打點。

委內瑞拉在第6局開局連5棒上壘，開啟一波6分猛攻，最終全場以17支安打掃回10分。

羅德里奎茲以64球投完6局，未被敲安打、無失分，送出6次三振，只有1次保送，以再見三振抓下最後一個出局數時，隊友上前潑水、擁抱道賀，這也是本屆賽事首場無安打比賽。

羅德 中華隊

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